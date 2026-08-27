Investigado un hombre por llevar 17 gramos de cocaína durante los festejos de Silla

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado por un delito contra la salud pública a un hombre que portaba 17 gramos de cocaína durante las fiestas de la localidad valenciana de Silla, según ha informado la Comandancia de Valencia en un comunicado.

Esta investigación se ha dado dentro del dispositivo especial habilitado por la Benemérita coincidiendo con estas fiestas populares. El instituto armado ha explicado que con motivo de la celebración de una diferentes fiestas populares, sus agentes han diseñado una serie de operativos para prevenir la tenencia y el consumo de drogas.

Así, ha destacado que gracias a estas actuaciones, se han confeccionado un total de 34 actas administrativas por tenencia o consumo de droga.

En uno de esos operativos, los guardias civiles observaron en Silla cómo un hombre que estaba hablando con dos personas realizó, al percatarse de la presencia policial, movimientos extraños que hacían ver que se deshacía de un objeto.

Al aproximarse, los agentes comprobaron que en una maceta cercana, en el suelo, había una bolsa de plástico cerrada con sustancia blanca. Realizadas las comprobaciones correspondientes, se verificó que se trataba de 17 gramos de cocaína.

La Benemérita ha señalado que ese hallazgo llevó a la investigación del citado hombre, un varón de nacionalidad española y de 48 años al que se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias de este caso han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet (Valencia).