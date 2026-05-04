Investigado por triplicar la tasa de alcohol en Oropesa (Castellón), el cual tenía ya retirado el carnet

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CASTELLÓ 4 May. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Local de Oropesa del Mar (Castellón) ha investigado a un hombre que fue sorprendido anoche mientras circulaba ebrio, el cual triplicaba la tasa de alcohol permitida, y al que la semana anterior un juzgado le había retirado el permiso de conducir tras dar también positivo en la prueba de alcoholemia, según ha informado este cuerpo de seguridad en redes sociales.

Según ha explicado la Policía Local, el hombre fue sorprendido anoche de nuevo conduciendo y en estado de embriagrez, "poniendo en grave riesgo la seguridad del tráfico".

El conductor ha sido investigado por dos delitos contra la seguridad vial, según las mismas fuentes.