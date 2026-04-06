El investigador de la UPV Jaime Gómez, primer español que recibe la Medalla InterPore a la Trayectoria Profesional

El investigador Jaime Gómez-Hernández - UPV

VALÈNCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El investigador Jaime Gómez-Hernández, responsable del grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido distinguido recientemente con la Medalla de la Sociedad InterPore a la Trayectoria Profesional (InterPore Lifetime Achievement Medal), el mayor galardón que concede la Sociedad Internacional de Medios Porosos (InterPore).

Este premio distingue trayectorias científicas de especial relevancia en el ámbito del estudio de los medios porosos. Con esta distinción, Gómez Hernández se convierte, además, en el primer científico español en recibir este reconocimiento, reservado a referentes internacionales en este campo, como Jacob Bear o Rien van Genuchten, galardonados en ediciones anteriores, según ha explicado la UPV en un comunicado.

"La Medalla InterPore a la Trayectoria Profesional es el máximo galardón otorgado por InterPore y se concede exclusivamente a personas que han realizado contribuciones extraordinarias y duraderas en este campo del conocimiento. Es un orgullo recibir este galardón, ya que pone en valor toda una vida decidada a la investigación y un trabajo que muchas veces se desarrolla fuera del foco mediático", ha afirmado Jaime Gómez.

La entrega oficial del premio tendrá lugar durante el congreso InterPore2026, que se celebrará en Nantes del 19 al 22 de mayo. Además del reconocimiento científico, el galardón incluye una medalla grabada, un diploma conmemorativo y la condición de socio vitalicio de InterPore.

RAZONES PARA EL PREMIO

La concesión de este galardón reconoce una trayectoria científica de excelencia, avalada por un elevado número de artículos de investigación altamente citados, que han tenido un impacto significativo en la comunidad científica internacional.

A ello se suma su destacada labor como editor y editor asociado en revistas científicas de referencia, así como su papel clave en la organización de congresos y conferencias internacionales de primer nivel en el ámbito de los medios porosos.

Asimismo, Jaime Gómez ha impartido numerosas conferencias magistrales y ponencias invitadas. También ha recibido otros reconocimientos relevantes que consolidan su posición como una de las figuras más influyentes a nivel mundial en la ciencia y la tecnología de los medios porosos.

En 2022, Jaime Gómez fue condecorado con el premio "EWRI Pioneers in Groundwater 2022" concedido por el Comité de Aguas Subterráneas de la "Environmental & Water Resources Institute" (EWRI). En 2021 fue incluido por la revista Forbes en su "Lista Top 50 de los españoles más premiados". En 2020 recibió el premio Prince Sultan bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW), el más importante en el área de la ingeniería del agua a nivel mundial.

Sus estudios han sido fundamentales para la introducción de la simulación estocástica en hidrogeología, que ahora se usa en todo el mundo para la evaluación de la incertidumbre en los sistemas acuíferos.

Durante sus más 35 años dedicados a la investigación ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas. Además, también es coeditor en jefe de la revista internacional Computers & Geosciences, editor asociado en las más prestigiosas revistas de su sector, entre ellas Mathematical Geosciences, Advances in Water Resources Springer Nature Applied Sciences Frontiers in Earth Sciences, y fundador y presidente durante 10 años de geoENVia, la Asociación Internacional de Geoestadística Medioambiental. Actualmente es vicepresidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.