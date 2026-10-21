Investigador de la UV aboga por la "disidencia visual" para superar prejuicios sobre la diversidad sexual en las aulas

Archivo - Ricard Huerta propone transformar la educación artística del profesorado desde la inclusión - UV - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Educación Artística de la Universitat de València (UV) Ricard Huerta analiza las posibilidades que ofrece la formación en artes del profesorado desde una perspectiva inclusiva. La investigación, publicada en la revista 'Arteterapia', explora cómo superar prejuicios alrededor de la diversidad sexual y de género en las aulas de primaria.

El autor presenta recursos para dotar el profesorado de "argumentos visuales integradores, orientados a motivar el estudiantado, favorecer el pensamiento crítico y el respecto a la diversidad". Con este objetivo, introduce el concepto de "disidencia visual", entendido como "una perspectiva que cuestiona los estereotipos de género vigentes en el ámbito educativo".

En este escenario, Huerta plantea que las imágenes tienen un papel clave para repensar la escuela y abrir espacios de diálogo sobre las diferentes identidades. A través de una aproximación autoetnográfica, se inspira en su propia experiencia docente e investigadora para reflexionar sobre el papel de las imágenes, el arte y la cultura visual en la construcción de aulas más diversas.

Para el análisis, Huerta ha empleado la obra de artistas que abordan cuestionas LGTBI y ha elaborado un discurso pedagógico sin restricciones, tomando como recurso Museari, un museo en línea enfocado en la diversidad sexual, los derechos humanos y la pedagogía cultural.

UNIVERSO DIGITAL

El concepto de "disidencia visual" surge para reaccionar de manera creativa y superar prejuicios ante los constantes y continuos impactos visuales recibidos desde el universo digital", sostiene Ricard Huerta. Asimismo, el estudio subraya que la formación del profesorado, además de transmitir contenidos artísticos, tiene que favorecer aptitudes críticas ante los cánones de representación dominantes.

La disidencia visual se presenta, así, como una vía para transformar las escuelas, las imágenes que en ellas circulan y las reacciones que estas producen. Si bien está dirigida inicialmente al sector educativo, Huerta enfatiza que "puede aplicarse al conjunto de la población". Entre las conclusiones, el autor destaca "el buen resultado educativo que ofrece el uso de argumentos disidentes".

Huerta es profesor del Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música de la UV. También forma parte del Instituto Universitario de Creatividad e innovaciones Educativas (ICIE) de la UV y del Grupo CREARI de Investigación en Pedagogías Culturales (GIUV2013-103). El trabajo se enmarca en su línea de investigación sobre educación artística, creatividad, museos, diversidad y formación del profesorado.