Un investigador valenciano participa en el descubrimiento de un mecanismo de transferencia genética de las bacterias

Publicado 12/10/2018 15:57:33 CET

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la University of Glasgow y de la National University of Singapore publican este viernes en la revista 'Science' el hallazgo de un mecanismo de transferencia genética de las bacterias hasta ahora desconocido, la transducción lateral, por el que se transforman en superbacterias resistentes a los antibióticos de forma extremadamente rápida. El investigador José Rafael Penadés, colaborador del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, ha liderado al equipo autor de este hallazgo.

Según ha destacado Penadés --en un comunicado que ha recogido el CEU--, "esta nueva forma de evolución genética de las bacterias, que hemos descrito por primera vez, podría ser hasta diez mil veces más rápida y eficiente que los mecanismos hasta ahora conocidos".

"Por tanto, este hallazgo permitirá a la comunidad científica comprender mejor cómo las bacterias desarrollan tan rápidamente nuevas resistencias a los antibióticos conocidos, convirtiéndose en superbacterias para las que los tratamientos no son eficaces", ha explicado.

El nuevo proceso de transferencia genética descrito en su trabajo que hoy publica 'Science', denominado transducción lateral, se suma a los dos mecanismos hasta ahora conocidos de transducción de material genético entre bacterias por la acción de virus: la transducción general y la transducción especializada, ambos descubiertos por el Premio Nobel de Medicina Joshua Lederberg.

El equipo investigador, liderado por Penadés, considera que, por su eficiencia y rapidez con respecto los procesos ya conocidos, este podría ser el hallazgo más revolucionario en el ámbito de la transducción bacteriana.

En este sentido, el profesor Penadés ha indicado: "El descubrimiento es muy significativo, no solo porque hemos podido encontrar un mecanismo desconocido que permite la rápida evolución de las bacterias, sino también por su relevancia en el actual contexto de crecimiento de las resistencias a los antibióticos. La transducción lateral supone un verdadero punto de inflexión en nuestra comprensión del proceso de evolución bacteriana".

UNA NUEVA FORMA DE TRANSDUCCIÓN

La transducción bacteriana es un proceso que sufren las bacterias cuando son infectadas por virus. En este proceso, el ADN de la bacteria infectada se traslada a otra bacteria, generándose una mutación genética evolutiva que aumenta la capacidad de resistencia a los antibióticos de la bacteria receptora.

La transducción lateral ahora descubierta por el equipo del doctor Penadés es única por su eficiencia: "En este proceso se transfieren de una a otra bacteria tantos genes, que podría considerarse que todas las secciones del cromosoma bacteriano se movilizan al mismo tiempo, lo que explicaría la rapidez con la que las bacterias se transforman en superbacterias, es decir, en bacterias resistentes a varios tipos de antibióticos".

Según el investigador John Chen, de la National University of Singapore, que ha trabajado junto a Penadés en este hallazgo, "los virus, agentes de la transducción bacteriana, son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Y la importancia de la transducción como mecanismo clave de la evolución microbiana nunca ha sido tan patente como tras este hallazgo de la transducción lateral".

El investigador José Rafael Penadés, primer jefe de estudios de la Facultad de Veterinaria del CEU en Valencia y colaborador en la formación de doctorado de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es actualmente catedrático de Microbiología en el Institute of Infection Immunity and Inflammation de la University of Glasgow. Desde Reino Unido sigue colaborando con el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia en actividades científicas y de formación de nuevos investigadores.

El artículo 'Genome hypermobility by lateral transduction', publicado en Science, es el resultado de la investigación financiada por el Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) y el National Medical Research Council (NMRC), de Reino Unido, y por el Singapore Ministry of Education (MOE).