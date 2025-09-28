Investigadores abordan soluciones ante la dana y otros desastres naturales junto a colectivos ciudadanos

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores e investigadoras presentarán diversos estudios relacionados con la dana que asoló la provincia de Valencia en octubre de 2024 para abordar, junto con colectivos ciudadanos, soluciones ante esta catástrofe y otros desastres naturales.

El evento, organizado por el Instituto INGENIO, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), tendrá lugar el próximo 2 de octubre para analizar cómo ha respondido la ciencia ante la dana, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Entre los estudios que se mostrarán, se encuentran trabajos que han analizado desde la resiliencia de los jóvenes ante la dana o la nueva realidad de la planificación territorial de las zonas inundables, hasta los efectos de la catástrofe natural sobre la población inmigrante de l'Horta Sud y la recuperación económica.

La jornada incluye dos partes y la primera de ellas tendra lugar de 9.00 a 17.00 horas en el edificio de rectorado de la UPV y reunirá a ponentes de diversas ciencias sociales de Valencia y el resto de España para analizar la dimensión social de los desastres naturales. Para cerrar, se celebrará un encuentro entre los ponentes y la población afectada por la dana en l'Horta Sud, que tendrá lugar de 18.00 a 20.30 horas en Florida Universitaria.

Adela García Aracil, coordinadora del Grupo de Riesgos Sociales del GADE CSIC e investigadora de INGENIO (CSIC-UPV), ha explicado que la dana que afectó a los municipios de Valencia ha tenido "consecuencias significativas en diversos ámbitos de la vida de los jóvenes".

Al respecto, ha precisado que en su estudio abordan el impacto socioeconómico y emocional que ha generado esta catástrofe climática en la juventud, como "niveles de ansiedad, impacto en estudios, cambios en vida cotidiana, apoyo desde las redes, entre otros componentes".

REIMAGINAR LAS CIUDADES

Por otro lado, Oksana Udovyk, investigadora de INGENIO (CSIC-UPV), presentará las conclusiones de un estudio en el que comparan cómo Sicilia --afectada por la sequía--; Turquía --por los terremotos-- y Ucrania --por la guerra-- afrontan su recuperación.

"Lo sorprendente es que casi siempre se tiende a reconstruir lo mismo, aunque no funcione. El caso de Valencia es muy especial, tras las inundaciones extremas, se encuentra ante una decisión clave: ¿invertir en más coches y aparcamientos, o transformar su movilidad hacia un futuro más seguro, sostenible y humano?", ha expresado.

Por ello, la investigadora abordará "estas tensiones y cómo los desastres pueden ser un momento para reimaginar nuestras ciudades, en lugar de repetir los errores del pasado".

Junto a ellas, en el evento habrá otros equipos de investigación del propio Instituto INGENIO, doctores de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, e investigadores e investigadoras de la Universitat de València, la ESADE Bussines School y la Universidad Pontificia Comillas, que abordarán las consecuencias de la dana y otros desastres naturales desde diferentes perspectivas científicas.

"ATENDER NECESIDADES SOCIALES"

La jornada 'Desastres naturales y ciencias sociales' es gratuita y está abierta a cualquier ciudadano. Daniel Beunza, investigador afiliado a INGENIO (CSIC-UPV) y organizador del encuentro, ha destacado que el objetivo es "intercambiar perspectivas sobre los desastres y constituir un espacio de encuentro entre investigadores e investigadoras y población afectada por la dana de l'Horta Sud con el fin de concretar debates teóricos y atender necesidades sociales desde el ámbito académico".

Por la tarde, los asistentes se trasladarán a Catarroja para un encuentro entre los ponentes y los ciudadanos, organizado junto con la Fundación l'Horta Sud. "La sesión de la tarde se estructurará alrededor de áreas temáticas de relevancia práctica para los ciudadanos de cara a la reconstrucción y preparación para futuros desastres", ha detallado Beunza.

El evento está dirigido a un público de ciudadanía, partes implicadas, asociaciones de víctimas de la dana y vecinos. Su objetivo es revisar temas como la gestión de barrancos, la defensa de la huerta, la construcción en zonas inundables, los planes de emergencia y de evacuación ante desastres o la formación y preparación de la ciudadanía, así como la coordinación de voluntariado y de las redes comunitarias ante estas situaciones.