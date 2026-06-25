Investigadores defienden nuevas técnicas genéticas para obtener cultivos más nutritivos y reducir el hambre

Archivo - El investigador de la UPV Toni Granell - G.BAIXAULI - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de científicos analiza, en una revisión publicada en Nature, cómo las tecnologías genéticas actualmente disponibles podrían aumentar el contenido de vitaminas y minerales de los cultivos alimentarios y hacerlos más resistentes al cambio climático.

El trabajo ha sido liderado por Dominique Van Der Straeten, de la Universidad de Gante, y en él ha participado también Antonio Granell, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV).

"La edición genómica mediante CRISPR-Cas, por ejemplo, ha surgido como una herramienta revolucionaria que muchos países ya han adoptado para posibilitar una mejora genética de cultivos rápida y altamente precisa. Esta tecnología puede facilitar el desarrollo de cultivos con un mayor contenido de micronutrientes en la dieta y una mayor resiliencia frente a situaciones de estrés, contribuyendo así a salvaguardar la salud humana y la seguridad alimentaria", ha apunta Granell.

Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Hambre Cero de las Naciones Unidas para 2030, los científicos sostienen en su trabajo que las nuevas tecnologías de mejora genética deben aplicarse de forma amplia para abordar el hambre y las deficiencias de micronutrientes como desafíos sociales urgentes del siglo XXI.

"Esta revisión llega en un momento especialmente oportuno, ya que la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una nueva legislación sobre las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT), que facilitará la llegada al mercado de las innovaciones derivadas de estas tecnologías, incluyendo alimentos enriquecidos con un mayor contenido nutricional", ha apostillado Antonio Granell.