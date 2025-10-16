Investigadores exploran hábitats profundos de los cañones submarinos de Alicante y Benidorm

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar conformado por biólogos, geógrafos, geólogos y oceanógrafos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha finalizado en el Puerto de Alicante el estudio de los hábitats profundos de los cañones submarinos de Alicante y Benidorm y de varios montes submarinos del Canal de Ibiza.

Durante dos semanas han estudiado zonas entre los cien y mil metros de profundidad en busca de ecosistemas marinos vulnerables. Para ello, han cartografiado en "alta resolución" los fondos seleccionados mediante ecosonda 'multihaz'.

También han recogido muestras de sedimento que permitirán caracterizar el tipo de sustrato presente en los montes y en sus inmediaciones. Estos muestreos permiten seleccionar las zonas "más prometedoras" para descender y observar mediante vehículos submarinos o muestrear usando métodos tradicionales, según ha explicado el IEO-CSIC en un comunicado.

El estudio de los cañones de Alicante y Benidorm se inició en otra campaña realizada en marzo de 2024, durante la que se encontraron jardines de esponjas y de corales blandos con alta densidad de colonias en muy buen estado, cuyos "importantes resultados" se hicieron públicos en varios foros científicos. Este año, se ha ampliado el muestreo en los cañones y se ha extendido la prospección al Escarpe de Elche, los montes submarinos Cabo de la Nao SM, Xàbia-Ibiza SM, SSS y Morrot de la Dragonera.

HALLAZGOS

Se han encontrado campos de la esponja 'Farrea bowerbanki' y del coral blando 'Callogorgia verticillata', ambas especies de crecimiento lento y baja resiliencia a los impactos antrópicos, "lo que las hace indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables".

También se han encontrado "numerosos restos" de aparejos de pesca, especialmente nasas, muertos y cabos de palangre. Las botellas de cristal también aparecen con "relativa frecuencia" en los videos submarinos y se han recogido en lances de arrastre de vara, según ha explicado el IEO-CSIC.

"Es muy poco lo que se sabe de estos montes submarinos en el Canal de Ibiza, de ahí la importancia ecológica e impacto social de estudios como éste. No hay publicaciones científicas recientes relativas a las comunidades bentónicas en Cabo de la Nao SM, Xàbia-Ibiza SM y Morrot de la Dragonera, de modo que la información recogida durante esta campaña es de gran interés", ha explicado Elena Guijarro, investigadora del Centro Oceanográfico de Murcia y responsable de la campaña.

Al respecto, ha apuntado: "La curiosidad atrajo incluso a una manada de calderones, que visitó el barco durante los trabajos en el Canal de Ibiza para observar maniobras de largado y recogida de equipos".

Estos estudios darán continuidad a los trabajos iniciados en 2012 con los proyectos LIFE+ INDEMARES y LIFE+ INTEMARES, coordinados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el IEO-CSIC como principal socio científico, y que han permitido la exploración, caracterización y protección de una decena de áreas marinas protegidas en el marco de la Red Natura 2000.

La campaña se enmarca en el proyecto BIODIV, 'Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)'.

Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) con fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el CSIC, a través del IEO-CSIC.