Investigadores de la UA desarrollarán un proyecto para investigar la toma de decisiones "complejas" en contextos reales

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA) desarrollarán el proyecto Measurement, Health and Competition para "investigar cómo las personas toman decisiones complejas en contextos reales", con el uso de herramientas teóricas, experimentales y computacionales para "mejorar la comprensión de la racionalidad humana, el comportamiento bajo riesgo e incertidumbre, la salud pública y la competencia económica".

La iniciativa, que lideran Hans Bleichrodt y Carmen Beviá, se centra en la economía conductual, un campo que combina economía, psicología, neurociencia e informática para "analizar cómo las personas toman decisiones", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Asimismo, los estudiosos han señalado que "la economía del comportamiento es ampliamente reconocida como uno de los campos más transformadores de la economía en la actualidad" y han indicado que "combina el marco económico tradicional con la psicología, la neurociencia, la informática y muchas otras disciplinas".

De este modo, han continuado, "este amplio alcance no solo enriquece los fundamentos conceptuales y teóricos del campo, sino que también amplifica su potencial para aplicaciones en el mundo real".

El estudio se estructura en tres áreas principales: la medición en entornos complejos, las aplicaciones en salud y las dinámicas de competencia. En la primera, se desarrollan métodos para "evaluar la racionalidad, las preferencias y la percepción del riesgo en situaciones de decisión complejas".

En el área de salud, según la institución académica, se explora "cómo herramientas conductuales pueden mejorar el acceso y la efectividad de intervenciones como el tamizaje de cáncer", mientras que en la tercera el proyecto pretende mostrar "cómo en entornos estratégicos los cambios sutiles en la forma de juego pueden generar grandes diferencias en la manera en que se comportan los individuos y en las formas en que las organizaciones comparten tecnología y enfrentan la amenaza de quiebra".

La UA ha explicado que este proyecto ha obtenido una financiación de 550.000 euros para cuatro años, concedida dentro del programa Prometeo para grupos de investigación "de excelencia" de la Generalitat Valenciana.

"COBERTURA INTEGRAL"

Por otro lado, el grupo de investigación combina un conjunto "único" de competencias que "aseguran una cobertura integral de los objetivos del proyecto". Han Bleichrodt lidera el área de economía del comportamiento y salud y destaca "por su experiencia en la medición de preferencias y decisiones bajo incertidumbre", según la UA.

Asimismo, Carmen Beviá, experta en teoría de juegos, aporta "una sólida perspectiva en el análisis estratégico y el diseño de mecanismos, especialmente en lo relativo a competencia y decisiones estratégicas en escenarios dinámicos".

Por otra parte, Giovanni Ponti, Adam Sanjurjo, David Jiménez y Coralio Ballester "fortalecen el proyecto al integrar enfoques empíricos, experimentales y teóricos en economía del comportamiento y redes", mientras que Joel Sandonís y Ramón Faulí-Oller "añaden profundidad al estudio de la organización industrial y la dinámica de los mercados", ha concluido la institución académica.