Investigan la muerte de un hombre en un camino de Alberic (Valencia) por un posible golpe de calor

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando las causas de la muerte de un hombre, que fue hallado sin vida en un camino de Alberic (Valencia) y para lo que la principal hipótesis es un posible golpe de calor, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación y avanza Levante-EMV.

El cuerpo sin vida del varón --del que se desconoce la edad-- apareció este pasado domingo, sobre las 19.00 horas, en un camino de Alberic.

Las causas de la muerte las determinará la autopsia, aunque la principal hipótesis es que el hombre falleció por un golpe de calor. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Xàtiva se ha hecho cargo de la investigación.