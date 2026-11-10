Investigan la muerte de un hombre por heridas de arma de fuego en Orihuela Costa (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo
ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre por heridas de arma de fuego en la vía pública en la zona de Orihuela Costa, que pertenece al municipio de Orihuela (Alicante).
Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press este martes han indicado que el cuerpo de seguridad ya ha iniciado las pesquisas sobre estos hechos.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre qué ha podido ocurrir ni la edad del hombre fallecido. Además, se desconoce si ha habido alguna detención al respecto.