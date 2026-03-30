Investigan la muerte de un motorista en Sax (Alicante) como posible siniestro vial

Archivo - Coche de la Guardia Civil - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha indicado este lunes que se investiga como un siniestro vial, debido a una posible salida de vía con caída, la muerte de un vecino de 50 años, de Sax (Alicante), tras hallar la Policía Local el cuerpo sin vida del varón junto a su motocicleta en la CV-833.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Alicante ha asumido las diligencias y se ha dado cuenta de los hechos a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena.

Fuentes del instituto armado han explicado que durante la noche del pasado 21 de marzo desapareció este hombre, que fue visto por última vez circulando en ese vehículo.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación, dirigida en un primer momento por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Novelda, con el objetivo de localizar al desaparecido. Se llevaron a cabo búsquedas en los municipios limítrofes, para lo que se contó con distintas unidades de apoyo.

Como resultado de estas actuaciones, el pasado 27 de marzo la Policía Local de Sax localizó el cuerpo sin vida del desaparecido en la carretera CV-833, en el punto kilométrico 3,9, junto a su motocicleta. El hallazgo se produjo en una zona de vegetación sin visibilidad desde la vía.