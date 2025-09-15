Investigan la muerte de una niña de 4 años tras caer accidentalmente desde un quinto piso en Calp

ALICANTE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de una niña de 4 años tras caer accidentalmente desde un quinto piso en la localidad alicantina de Calp, según ha avanzado el diario Información y han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de septiembre, cuando la menor sufrió una caída accidental desde un quinto piso, han apuntado las mismas fuentes, que han precisado que la niña falleció días después en el hospital, concretamente este pasado viernes.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo sucedido, han indicado estas fuentes.

Según relata el diario Información, la caída se produjo sobre las cinco de la madrugada y en el momento de los hechos la víctima se encontraba junto a otros menores de uno y 14 años, esta última prima de la fallecida y a quien habrían dejado a cargo de los dos niños sin la presencia de ningún adulto.