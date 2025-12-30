Investigan la muerte violenta de un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa

Archivo - Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un joven inglés de 29 años cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia en el interior de una vivienda en una urbanización en la zona de Campoamor en Orihuela Costa en la noche del pasado día 21, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Al parecer, el cuerpo, que fue encontrado sobre las 21.00 horas, presentaba heridas por arma de fuego, según ha podido saber Europa Press.

El Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación y el Juzgado de Instrucción del partido judicial de Orihuela ha decretado el secreto de las actuaciones.