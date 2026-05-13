Investigan nuevas soluciones de reciclado enzimático para basuras marinas retiradas por pescadores

Basuras marinas - AIMPLAS

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de investigación Oceanzyme investiga nuevas soluciones de reciclado enzimático para las basuras marinas retiradas por los pescadores, con el objetivo de explorar la aplicación de los productos resultantes en sectores como la pesca y la acuicultura.

La iniciativa, que se desarrollará entre 2026 y 2028, está impulsada por una agrupación formada por el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña del CSIC, coordinada por la Asociación Vertidos Cero.

Oceanzyme arrancó a finales de enero de 2026 y se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar. Está cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Los residuos marinos localizados en fondos profundos presentan un alto grado de degradación. Esto implica la pérdida de sus propiedades físico mecánicas originales, lo que dificulta su reciclado mediante los procesos mecánicos convencionales y limita su reintroducción en la cadena de valor del plástico, expone Aimplas.

Para ofrecer una alternativa eficaz al reciclado de estos residuos, el proyecto plantea un enfoque integrador que combina análisis metagenómicos, caracterización enzimática y simulaciones moleculares, junto con el aislamiento de bacterias con capacidad funcional degradadora.

CAMPAÑAS DE PESCA PASIVA

Se realizarán campañas de pesca pasiva en dos de las cinco demarcaciones marinas españolas --la noratlántica y la levantino-balear, con densidades medias que oscilan entre 40 y 300 objetos por kilómetro cuadrado-- para retirar basuras marinas. Los residuos plásticos serán caracterizados para analizar sus comunidades microbianas asociadas mediante metagenómica.

Paralelamente, se llevarán a cabo aislamientos en cultivo puro de bacterias con potencial de degradación de distintos compuestos plásticos y se identificarán enzimas con potencial degradador, que serán modeladas en 3D junto al plástico, producidas y ensayadas para validar su posible uso en aplicaciones de reciclado enzimático.

El proyecto combina la experiencia de cada una de las entidades implicadas en los protocolos de retiradas de residuos, estudios de los microorganismos marinos, simulaciones moleculares y reciclaje de plásticos. Oceanzyme promueve la economía circular, la protección del medio marino y la transferencia tecnológica con una sólida estrategia de comunicación y divulgación.