El IPC baja al 3,2% en la Comunitat en abril

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VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,2% en la Comunitat Valenciana en abril en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de abril es el más bajo registrado en la Comunitat Valenciana desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,5%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 6% más que en abril de 2025 (+1,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,8% (+0,3 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% (+0,1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 4,4% (+0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,8% (-1,9 puntos) ; sanidad, un 1,5% (+0 puntos); vestido y calzado, un 1,7% (-1,1 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,7% (-0,5 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla-La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106