El IPC baja al 3,2% en la Comunitat en diciembre

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,2% en la Comunitat Valenciana en diciembre en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre es el más bajo registrado en la Comunitat Valenciana desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,2%.

Donde más subieron los precios en la Comunitat respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,6% más que en diciembre de 2025 (+0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,6% más (+0,6 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,5% más (-0,3 puntos) y enseñanza, un 3,6% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en vestido y calzado, un 0,5% (-1,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); ocio y cultura, un 0,7% (-0,8 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (-0,3 puntos) y comunicaciones, un 1,4% (-0,1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).

