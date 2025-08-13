El IPC sube al 3,2% en Comunitat Valenciana en julio

Archivo - Surtidores en la Estación de servicio - REPSOL - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,2% en Comunitat Valenciana en julio en tasa interanual, 6 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena dos meses de subidas en Comunitat Valenciana. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,5%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 10,3% más que en julio de 2024 (+4,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% (+0,5 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,5% (-0,2 puntos) y enseñanza, un 4,1% (+0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en transporte, un 0,1% (+0,5 puntos) ; comunicaciones, un 0,4% (-1,3 puntos); vestido y calzado, un 0,4% (+0,4 puntos) y ocio y cultura, un 0,8% (+0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla - La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).