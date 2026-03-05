Isabel Rodríguez exige a la Generalitat "controles" en las VPP: "Vivienda para siempre y no para los de siempre"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en las inmediaciones de la promoción de Les Naus de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha exigido a la Generalitat la "vuelta a los controles y a las garantías" que existían en las viviendas de protección pública, durante una visita a Alicante, en la que ha hecho declaraciones a los medios en las inmediaciones del residencial Les Naus, del que un juzgado investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de pisos. Rodríguez ha reclamado "vivienda para siempre y no para los de siempre".

La titular de Vivienda ha pedido una auditoría para saber qué ocurre con otras promociones de viviendas de protección pública (VPP) en la ciudad --tras esa adjudicación bajo investigación y a las que accedieron cargos y personas del entorno del PP--, tanto en Alicante como "en otras partes de la Comunidad donde se han privatizado los sistemas de adjudicación de vivienda pública".

En este sentido, la ministra ha señalado que la gestión del Partido Popular se abstrae de considerar la vivienda como un "derecho" para hacerlo como "un bien de mercado" cuando es "un pelotazo para los suyos".

"En una situación como la que hoy vive España requiere de una reprobación política, de una asunción de responsabilidades y espero que también, ahora que la justicia está actuando, de las consecuencias jurídicas para que estos abusos no resulten impunes y, por tanto, quien en alguna ocasión se le ocurra volver a hacerlo, se lo piense", ha enfatizado.

Para Rodríguez, lo sucedido en Alicante "no se trata de un accidente" ya que "hay algunas circunstancias muy concretas" que lo indican como, según ha dicho, el cambio de normativa aprobado con la llegada a la Generalitat del Consell del 'expresident' Carlos Mazón, que considera que "destruyó las normativas garantistas del anterior gobierno del Botànic.

A su juicio, "hay una orientación política claramente de querer romper con todos los blindajes de garantía, de transparencia y de protección de lo público y, por tanto, volvemos al modelo del Partido Popular".

La ministra ha pedido "a todas las comunidades en su conjunto que activen los mecanismos que se preveían en la Ley de Vivienda y que ahora es su competencia regularlo para garantizar la protección permanente de la vivienda; la transparencia en los registros de demandantes y de adjudicación de la vivienda que ha sido construida con fondos públicos o sobre suelos protegidos y suelos públicos".

En relación con estos mecanismos, Rodríguez ha resaltado que la ley preveía "la protección permanente de la vivienda protegida" y ha añadido que "si era una cuestión de competencia y no de convicción", pide que actualicen "todas sus normativas" para garantizar "la transparencia en esos registros y también en la adjudicación".

Así, ha asegurado que son las administraciones públicas las responsables de saber "qué condiciones tienen los ciudadanos" y a quiénes hay que priorizar cuando "los recursos públicos que no son indefinidos o ilimitados". También ha remarcado que España "no es solo un Estado de derecho, es un Estado social", por lo que las administraciones públicas tienen que "preservar ese elemento de protección de las personas".

ESPERA "POCO" DE FEIJÓO

Preguntada sobre qué espera por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la situación con las VPP de Les Naus, Rodríguez ha asegurado que "poco", ya que "no fue capaz siquiera de pedir responsabilidades políticas a Mazón tras la nefasta gestión que hizo de la dana".

Y ha afirmado que en el PP "no han aprendido nada". "La sociedad española tiene muy claro que no quiere volver a los errores del pasado y que no va a tolerar que se continúe con la especulación o con los pelotazos o la corrupción, como es el caso de Alicante y antes fuera de Valladolid ". La ministra ha lamentado que "ni siquiera este caso haya recibido el reproche del Partido Popular del señor Feijóo" y ha lamentado que "hasta en esto le adelantó ayer --Santiago-- Abascal aunque luego voten lo contrario en Les Cortes".