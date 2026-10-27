Isabial prueba una aplicación multidisciplinar para pacientes con cáncer de próstata

Aplicación M.I.O desarrollada por el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) - GVA

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha impulsado una prueba piloto de una aplicación móvil diseñada para ofrecer un abordaje multidisciplinar a los pacientes con cáncer de próstata, mediante contenidos relacionados con el ejercicio físico, la nutrición, la salud emocional y el propio proceso asistencial.

La herramienta, denominada Medicina Integral Oncológica o M.I.O, pretende complementar el tratamiento médico convencional que reciben los pacientes en las consultas y facilitar el acceso desde un único espacio a distintos recursos, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Para ello, ofrece contenidos audiovisuales con rutinas de ejercicio cardiovascular y de fuerza adaptadas a las necesidades de los pacientes, propuestas de nutrición con menús variados y audios de meditación guiada para favorecer la gestión del estrés.

Además, la aplicación cuenta con un módulo que ofrece información "rigurosa y veraz", elaborada y explicada por profesionales sanitarios. Este espacio busca que los pacientes puedan consultar y resolver dudas relacionadas con el diagnóstico, las pruebas médicas y otros aspectos del proceso asistencial.

Asimismo, los contenidos están redactados en un lenguaje "claro y sencillo", con el objetivo de que cualquier persona pueda disponer de información "fiable" que le ayude a "entender mejor su enfermedad", de acuerdo con la Generalitat.

En este contexto, la responsable del grupo de investigación aplicada en Urología en Isabial y adjunta del servicio de Urología del Hospital General Doctor Balmis, la cocreadora de la aplicación, Inés Nuño de la Rosa, ha apuntado que, si bien en su consulta facilita "muchos" documentos en papel y enlaces a páginas web a los pacientes, faltaba "una herramienta que pudiera centralizar todos los recursos sobre ejercicio, nutrición y apoyo emocional con un enfoque riguroso y científico".

Nuño también ha señalado que esta aplicación será "de gran utilidad para las áreas con mucha dispersión geográfica" ya que, en estos casos, según la investigadora, "muchos pacientes viven lejos de los recursos fundamentales para un abordaje integral de la enfermedad".

El proyecto se encuentra actualmente en fase de pruebas, con medio centenar de pacientes que evalúan la herramienta durante su uso cotidiano para analizar "su accesibilidad, grado de comprensión y facilidad de manejo". Los resultados permitirán "perfeccionar la aplicación antes de avanzar hacia la fase de impacto clínico en la calidad de vida".

MÓDULOS DE IA

Por otra parte, el proyecto prevé incorporar módulos de inteligencia artificial (IA) en próximas versiones de la aplicación para que las respuestas automatizadas que pueda ofrecer la herramienta mantengan "criterios estrictos de seguridad y honestidad asistencial".

En este sentido, Nuño ha asegurado que la IA tiene "mucho que aportar para facilitar consejos concretos y rápidos adaptados a cada paciente", si bien ha incidido en que "en el ámbito de la salud hay que ser muy cautelosos".

"Lo difícil no es hacer un asistente virtual, sino lograr que sea seguro y que sepa reconocer cuándo no sabe dar una respuesta, que en muchas ocasiones es la opción más honesta y segura para el paciente", ha apostillado.

Entre las opciones que se plantean para futuras actualizaciones de M.I.O se encuentra el desarrollo de un agente virtual capaz de ofrecer "una atención más personalizada a los pacientes, siempre bajo la supervisión de los profesionales sanitarios".

También se contempla utilizar la IA a para adaptar los menús o las recomendaciones de ejercicio a las características y necesidades de cada usuario y para facilitar el acceso a los contenidos en diferentes idiomas.