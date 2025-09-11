Ismael García asume la Presidencia de ASCER en sustitución de Vicente Nomdedeu

CASTELLÓ 11 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Ismael García ha asumido este jueves la Presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) en sustitución de Vicente Nomdedeu.

El relevo se ha producido en el transcurso de una Junta Rectora de ASCER, que ha agradecido a Vicente Nomdedeu -presidente desde 2018- su "firme liderazgo y compromiso en una etapa marcada por grandes retos para la industria cerámica".

ASCER informó en un comunicado que Nomdedeu decidió apartarse del cargo por motivos personales y profesionales que le impedían mantener el nivel de dedicación que la responsabilidad exige.

Así mismo, la patronal del sector cerámico ha dado la bienvenida a Ismael García Peris como nuevo presidente, confiando en que su experiencia y visión sigan impulsando el papel de las empresas y del sector cerámico español en todo el mundo.

Ismael García Peris forma parte de la Junta Rectora de ASCER desde 2013 y los últimos 8 años ha desempeñado el cargo de vicepresidente junto a Nomdedeu.