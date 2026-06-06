Ivace+i financia una herramienta asistida por IA para anticipar el riesgo de rotura de aneurismas de aorta abdominal. - GVA

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de una nueva tecnología asistida por inteligencia artificial (IA) para mejorar la detección y predicción del riesgo de rotura del aneurisma aórtico abdominal, una patología vascular potencialmente mortal que en muchos casos evoluciona de forma silenciosa hasta que se produce una complicación grave.

La iniciativa permitirá analizar de forma automática imágenes médicas y generar gemelos digitales tridimensionales personalizados de la aorta de cada paciente. De este modo, el personal sanitario podrá disponer de información más precisa para valorar la evolución de la enfermedad, planificar intervenciones y tomar decisiones clínicas con un mayor respaldo tecnológico, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Bohemia 3', está liderado por Avamed Synergy y se desarrolla en colaboración con diferentes agentes del ecosistema valenciano de Innovación, que aportan conocimiento especializado en investigación clínica y procesamiento avanzado de imagen médica y contribuyen a la validación de la tecnología en entornos sanitarios reales. La iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Comunitat Valenciana 2021-2027.

El aneurisma aórtico abdominal consiste en una dilatación anormal de la principal arteria que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Cuando ese ensanchamiento alcanza determinadas dimensiones existe riesgo de rotura, una situación que puede provocar hemorragias internas de extrema gravedad.

Para ayudar a prevenir estas complicaciones, 'Bohemia 3' desarrolla nuevas herramientas capaces de interpretar imágenes obtenidas mediante técnicas de diagnóstico médico y transformarlas en gemelos digitales precisos de las estructuras vasculares del paciente.

A partir de estas reconstrucciones tridimensionales, el sistema podrá analizar diferentes parámetros relacionados con el comportamiento biomecánico de la arteria y con la circulación de la sangre en su interior. Esta información permitirá estimar con mayor precisión el riesgo de rotura y ofrecer apoyo al especialista durante la evaluación clínica.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial nativos para automatizar procesos complejos de análisis de imagen médica que actualmente requieren una importante dedicación de tiempo y recursos especializados.

Además de facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios, esta tecnología permitirá obtener una visión más completa y personalizada de cada caso clínico. La visualización en tres dimensiones de las estructuras anatómicas contribuirá a una interpretación más intuitiva de la información médica y favorecerá una mejor planificación terapéutica y quirúrgica.

En la actualidad, los trabajos se centran en la optimización de los algoritmos de segmentación automática de las imágenes médicas, así como en el desarrollo de modelos predictivos biomecánicos y hemodinámicos. El objetivo es poder validar de forma progresiva las herramientas en entornos clínicos reales.

Avamed Synergy no solo lidera y coordina 'Bohemia 3', sino que dirige el desarrollo de las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas al análisis vascular. No obstante, para poder ejecutar con éxito el proyecto esta empresa alicantina se apoya en otros eslabones del sistema de innovación.

En este sentido, se ha forjado una estrecha colaboración con AIJU, que es el encargado de desarrollar biomodelos de aorta abdominal mediante impresión 3D de alta precisión; y con Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), que contribuye al diseño 3D y al desarrollo de un sistema de realidad extendida para la visualización del aneurisma, entre otras tareas.

Por último, junto a otros hospitales participantes en el proyecto con un rol relevante en la iniciativa, el Hospital La Fe participa en la definición de los objetivos y también realizará aportaciones en la validación final de la herramienta, lo que facilita la transferencia de dicha tecnología al sistema sanitario valenciano.

'Bohemia 3' se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Salud, que aboga por respaldar proyectos de innovación que permitan avanzar en la personalización del diagnóstico, pronóstico, planificación, y tratamiento y rehabilitación en la atención integral del paciente.

Asimismo, el proyecto se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.