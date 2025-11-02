Ivace+i financia con siete millones de euros 133 proyectos de I+D

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, en una imagen de archivo - GVA

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha aprobado la financiación de 133 proyectos de I+D empresarial (un 50 por ciento más que al principio de la legislatura) con siete millones de euros de ayuda.

Para la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano "este incremento en el numero de proyectos financiados es un paso importante para conseguir una economía más innovadora y competitiva", ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Más del 66% de los proyectos respaldados están liderados por pequeñas y medianas industrias de manera individual "con un alto porcentaje de jóvenes empresas y jóvenes empresas innovadoras", ha incidido Cano.

El resto de iniciativas están desarrolladas por pymes en cooperación con grandes empresas "quienes desempeñan un papel tractor clave para el desarrollo de estos proyectos", ha añadido la titular de Innovación.

Entre los 133 proyectos aprobados destacan los de economía circular y bajos en carbono, los enfocados a impulsar la innovación en el sector salud, los proyectos de sostenibilidad en la cadena alimentaria y los que apuestan por la digitalización disruptiva.

Por sectores el mayor porcentaje de iniciativas respaldadas corresponden al sector textil y modal, biotecnología, agroalimentción y plástico.

El objetivo de las ayudas de Ivace+i para proyectos de I+D es ayudar a dar solución a posibles necesidades científicas o tecnológicas con el desarrollo de proyectos de alto impacto en el ámbito de la tecnología y la innovación fomentando la colaboración entre empresas y el talento emergente.

En esta convocatoria Ivace+i ha incrementado el presupuesto de la línea de ayudas en un 35% respecto al ejercicio anterior, lo que "reagirma su compromiso con el impulso de la I+D empresarial, la cooperación entre empresas y el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoran la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo valenciano".

Esta convocatoria está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).