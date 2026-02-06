Ivace+I Innovación financia una tecnología que acelera nuevos fármacos y descarta efectos secundarios en el corazón. - GENERALITAT VALENCIANA

VALENCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio financia, a través de Ivace+i Innovación, "una tecnología innovadora con alto potencial" para acelerar el desarrollo de fármacos que es capaz de predecir el efecto de estos compuestos sobre la salud cardíaca ydescarta efectos secundarios en el corazón, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa, en la que colaboran la Universitat de València (UV) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), parte de la mejora en la predicción temprana de la salud cardiovascular. Este proyecto, denominado AceFaCardio, permite "predecir de manera detallada el impacto de los nuevos compuestos en el funcionamiento del corazón", ha detallado la administración autonómica.

Asimismo, ha señalado que antes de comercializar cualquier medicamento, las farmacéuticas estudian, entre otros posibles efectos secundarios, el riesgo de arritmias en el corazón, al tiempo que ha indicado que para ello se evalúa cómo los fármacos pueden interferir en los canales hERG, "claves para la actividad eléctrica de este órgano".

La iniciativa financiada desde la Generalitat "permitirá modelar y describir de manera detallada la cinética del bloqueo de estos canales, es decir, cómo se produce tras la administración de un fármaco". Comprender esta dinámica permitirá acelerar y mejorar el proceso de desarrollo de nuevas medicinas.

El proyecto está impulsado por el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universitat de València (Ci2B-UV), que se ha apoyado en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE-UMH) para realizar los ensayos experimentales.

La tecnología desarrollada "permite estudiar de forma precisa cómo un compuesto bloquea los canales hERG a partir de datos obtenidos mediante protocolos muy sencillos". A partir de esta información, el sistema genera automáticamente modelos dinámicos del comportamiento del fármaco, "capaces de reproducir de manera fiel los procesos de unión y separación de estos compuestos con el canal cardíaco".

Además, el sistema también detecta diferentes fenómenos relevantes como, por ejemplo, si el medicamento queda atrapado en el canal, la ausencia de dicho atrapamiento y cómo se inicia el bloqueo de la corriente.

Gracias a 'AceFaCardio', "los modelos generados son mucho más realistas y completos que los que se obtienen con la aproximación propuesta por CiPA ('Comprehensive in Vitro Proarrhythmia Assay'), iniciativa impulsada en Estados Unidos", ha indicado la administración valenciana.

Además, ha remarcado que la incorporación de técnicas de aprendizaje automático también supone una ventaja adicional frente a CiPA, ya que el desarrollo del modelo dinámico de un compuesto a partir de los datos experimentales suele requerir menos de una hora en un ordenador convencional, lo que representa un significativo ahorro de tiempo.

En los últimos dos años de desarrollo, el proyecto ha tomado forma. Hasta el momento se han caracterizado y obtenido modelos dinámicos de diez fármacos reales y miles de compuestos virtuales gracias a la selección previa de distintos indicadores.

Por otra parte, se ha estudiado con detalle cómo interfieren los compuestos en los canales hERG y su importancia en la generación de arritmias inducidas por los fármacos.

Actualmente, el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE-UMH) está realizando los ensayos experimentales. Este centro cuenta con infraestructuras tecnológicas avanzadas que permiten ofrecer servicios de alto valor al sector privado y desarrollar proyectos de I+D+i adaptados a las necesidades de la biotecnología sanitaria actual, ha concretado la Generalitat. De este modo, IDiBE-UMH proporciona "un entorno dinámico y con condiciones similares a las de la industria real en este ámbito".

"TERAPIAS AVANZADAS Y MEDICAMENTOS INNOVADORES"

AceFaCadio se alinea con las conclusiones identificadas por el Comité Estratégico de Innovación (CEI) de Salud de la Ivace+i Innovación, que insta a fomentar "las actividades y servicios de alto valor añadido vinculados al desarrollo y uso de terapias avanzadas y medicamentos innovadores".

La iniciativa también se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.