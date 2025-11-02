Ivace+i Internacional impulsa la promoción exterior del juguete de la Comunitat con misión de invitados internacionales - GVA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ivace+i Internacional, dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige Marián Cano, impulsa la promoción exterior y la internacionalización del sector juguete de la Comunitat Valenciana con una misión de invitados internacionales celebrada esta semana.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Ester Olivas, ha señalado que esta acción es una de las 14 misiones de invitados internacionales que Ivace+i Internacional ha previsto en el último trimestre del año, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"Invitamos a empresas importadores con potencial de compra para que conozcan de primera mano la oferta de nuestras empresas, en sus propias sedes, para así facilitar al máximo el conocimiento sobre la fortaleza y la versatilidad del sector", ha señalado Olivas.

En esta ocasión, Ivace+i Internacional ha organizado la visita de dos empresas de Singapur y una de Tailandia que han desarrollado una agenda de trabajo basada en visitas a las sedes y reuniones b2b con 12 empresas jugueteras alicantinas.Los encuentros se han celebrado en las localidades de Onil, Castalla, e Ibi, en la provincia de Alicante.

EXPORTACIONES JUGUETE

La Comunitat Valenciana es la tercera región española más exportadora de juguete con un 12 por ciento del total exportado por España en 2024. Este porcentaje se eleva al 27% para el juguete tradicional.

Portugal es el primer destino (con el 20% del total exportado por la Comunitat), seguido de Francia e Italia. Estos tres destinos representan el 42% de las exportaciones del sector en el año 2024.

En los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones de juguete han alcanzado los 131,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.