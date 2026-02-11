Ivace+i moviliza 10 millones de euros para I+D y convoca dos nuevos programas vinculados a soberanía tecnológica

Archivo - La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha lanzado su convocatoria de ayudas para proyectos de I+D de 2026 con una dotación de 10 millones de euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Asimismo, ha señalado que la principal novedad de este año es la incorporación de dos programas alineados con la soberanía tecnológica europea.

En línea con la Plataforma Europea de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), Ivace+i ha diseñado las líneas PIDI STEP CV y PIDCOP STEP CV para financiar proyectos en tres sectores estratégicos: la investigación tecnológica profunda, las tecnologías digitales avanzadas y la biotecnología, ha detallado la administración autonómica.

Estos dos programas con un montante total de tres millones de euros, están cofinanciados al cien por cien por el Programa de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, "con el objetivo claro de reforzar la soberanía económica de la Unión y reducir la dependencia de mercados externos en estos sectores clave".

Otra de las novedades de los dos nuevos programas STEP es que las empresas deberán destinar al menos un 10 por ciento del presupuesto del programa a la contratación de un centro de investigación "asegurándose así la transferencia efectiva de conocimiento al tejido industrial y aumentando la calidad técnica de las innovaciones que se realicen en nuestro territorio", ha indicado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

"Con estas ayudas no solo apoyamos a las empresas de la Comunitat Valenciana sino que las situamos en el mapa de la autonomía estratégica europea", ha agregado Cano.

Los proyectos desarrollados deberán encuadrarse en alguno de los entornos de especialización contemplados por Ivace+i en el ámbito de la I+D e innovación empresarial de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (S3CV ) como son la economía circular y baja en carbono, la economía digital disruptiva o la innovación para las personas.

Los dos nuevos programas se suman a las líneas convencionales I+D PYME e I+D en Cooperación con grandes empresas, que ayuden a dar solución a posibles necesidades científicas o tecnológicas.

El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 31 de marzo, ha precisado la Generalitat.

COSTES SUBVENCIONABLES

La convocatoria de I+D de 2026 cubre los gastos derivados de la contratación de servicios externos (asistencia técnica, consultoría y equivalentes), de la adquisición de patentes y licencias.

Asimismo, se cubren los gatos del personal investigador, del personal técnico y del personal auxiliar, los procedentes de la adquisición de materias primas, así como los de la amortización del instrumental y el equipamiento necesario para la realización del proyecto.