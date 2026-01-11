El IVAJ incrementa al 30% el descuento para titulares del Carnet Jove en sus albergues y campamento

Archivo - campamentos del Ivaj - GVA - Archivo

VALÈNCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha aprobado una actualización de las tarifas de sus albergues y campamentos, que tiene como principal novedad el incremento del descuento para las personas jóvenes titulares del Carnet Jove, que pasa del 10% al 30% sobre el total de la estancia en sus instalaciones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general del IVAJ, Vicente Ripoll, ha señalado que los albergues y campamentos del IVAJ son "espacios de aprendizaje, socialización y crecimiento personal, y nuestra prioridad es que estén al alcance del mayor número posible de jóvenes".

Al respecto, Ripoll ha destacado que "la medida busca incentivar el uso de las instalaciones juveniles durante todo el año, porque potenciar el acceso a estos recursos significa fomentar hábitos de ocio saludable, contacto con la naturaleza y experiencias colectivas que refuerzan valores como la convivencia, la participación y la corresponsabilidad".

"Hemos querido dar un paso más para garantizar que las políticas de juventud sean realmente equitativas, incorporando nuevas bonificaciones y manteniendo el apoyo a entidades y colectivos que trabajan directamente con jóvenes", ha destacado.

Además, el IVAJ ha incorporado bonificaciones específicas que refuerzan el interés público de las políticas juveniles y priorizan la igualdad de oportunidades en el acceso a estos recursos.

En este sentido, se incorpora como novedad una bonificación del 10% en los servicios básicos para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, ampliando así las medidas de apoyo a colectivos con mayores necesidades.

Junto a estas mejoras, se mantienen los descuentos ya existentes para familias numerosas y monoparentales, con reducciones del 20 % o del 50 % en los servicios básicos según la categoría, así como para personas pertenecientes a familias de acogida, que continuarán beneficiándose de una bonificación del 20%.

La normativa también conserva las bonificaciones dirigidas a entidades juveniles, como el Consell Valencià de la Joventut y los consejos locales o territoriales de juventud de la Comunitat Valenciana, que podrán seguir accediendo a una reducción del 80 % del precio de los servicios básicos para la organización de actividades propias.

Asimismo, las entidades locales beneficiarias de la línea de subvención Xarxa Jove del IVAJ mantendrán la exención del pago de los servicios básicos en actividades de especial relevancia para la juventud local, en el marco de los encuentros de corresponsales juveniles.

También se contempla la posibilidad de que entidades sin ánimo de lucro y entidades locales suscriban convenios con el IVAJ para obtener descuentos, bonificaciones o exenciones adicionales, siempre vinculadas a la organización de actividades de relevancia social en los albergues y campamentos juveniles.