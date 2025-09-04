El IVAM apuesta por la larga duración en su programa cultural y educativo para convertirse en un ágora donde reflexionar

Cineclub, danza, arteterapia y recorridos sonoros con una soprano, entre las propuestas del museo

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) estrena programa cultural y educativo para el curso 2025-2026 que, por primera vez, será de larga duración y estará alineado con las "líneas maestras" del museo para convertirlo en "un ágora, un centro de reflexión, de crítica y también de diversión" donde el público pueda "generar comunidad".

Así lo ha dado a conocer este jueves durante la rueda de prensa de presentación la directora del museo, Blanca de la Torre, en compañía de la secretaria de Cultura, Pilar Tébar, donde ha incidido en que, en esta nueva etapa, "hablar tanto de proyectos, actividades culturales como de educación tiene la misma importancia que el resto de la programación del museo".

En este sentido, De la Torre ha asegurado que esta decisión marca "un antes y un después", ya que es "la primera vez" que el centro presenta una programación con estas tres líneas de trabajo --centradas en el público, la educación y las familias-- a largo plazo.

"Es la primera vez que se presentan los programas de larga duración en un solo bloque, que por fin pensamos en el largo plazo y responde a la voluntad de generar unidades de larga duración porque el museo sea un Ágora, un centro de reflexión, de crítica pero también de diversión, de generación de comunidad y de nuevos públicos", ha señalado la directora en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa.

Según ha explicado, el anterior modelo no presentaba estos programas pensando en "ese largo recorrido" ni con un seguimiento "como de curso de carácter anual" y tampoco estaban unidos entre ellos: "Se iban haciendo de manera mucho más atomizada y no se contraía con esa visión tan holística y sistémica junto al resto de programación del museo", ha subrayado.

Por esta razón, la directora ha indicado que para su etapa se ha apostado por desarrollar estos programas de manera conjunta con el departamento de programas públicos y de educación "siguiendo con las líneas maestras del museo".

"GENERAR COMUNIDADES BASTANTE MÁS RESILIENTES"

"Las líneas de la nueva etapa del museo atraviesan todos estos programas y buscan, sobre todo, esa importancia del largo plazo, de la larga duración, no solo trabajar en lo puntual, que también lo estamos trabajando, pero nos importaba mucho que hubiera una línea con estos tres ejes que trabajaran en el largo plazo en esos tiempos más lentos que generasen comunidades bastante más resilientes", ha apuntado.

En esta línea, ha destacado la transdisciplinaridad como "otra de las líneas esenciales" del nuevo proyecto del museo centrada en su faceta de "instituto" como espacio de investigación y aprendizaje abierto a disciplinas como el cine y la música donde el público va a poder ver cómo estas "dialogan" y establecen "diferentes conversaciones".

Preguntada por si existe un objetivo de número de asistentes a las actividades de estos programas, De la Torre ha asegurado que no y ha incidido en que el objetivo del museo no es ese sino la calidad de las actividades que ofrecen.

"Lo que nos interesa es ofrecer una experiencia de calidad. Que el que entra en el museo y sale haya vivido una experiencia. Transformar, generar comunidad y comprender que el museo es realmente ese espacio de encuentro de diálogo y de Ágora", ha sostenido.

Respecto a la reciente composición del Consejo Asesor del museo, la directora ha señalado que la configuración de este órgano y la del Consejo Rector era "indispensable para aprobar toda esta primera etapa de programaciones".

En este sentido, ha indicado que, aunque todavía está pendiente la designación de dos miembros en el Consejo Rector, desde el Centre Julio González consideraban que, como no es necesario configurarlo completo desde el inicio, era "más acertado" no hacerlo e "ir viendo cómo respira, cómo nos adaptamos y cómo son los perfiles qué necesitamos para esta nueva etapa".

ACTIVIDADES PÚBLICAS

Entre las novedades del curso destaca un nuevo ciclo denominado 'Sesión expandida', comisariado por Las Entendidas (Adriana Cabeza y Alexia Guillot), con proyecciones mensuales. Para los que quieran profundizar en la experiencia, a través de 'La cinefilia del IVAM' se creará un grupo de cineclub estable para participar en sesiones temáticas exclusivas.

Con el objetivo de ahondar en el proceso creativo y conceptual de las exposiciones, el programa 'Comisarios en sala' pretende desvelar el silencioso trabajo curatorial detrás de las exposiciones, mostrando los montajes de las muestras y las múltiples lecturas que ofrecen.

Entre las nuevas iniciativas destaca 'De todas las colinas llegaban gritos', un proyecto colectivo para preparar el próximo eclipse solar que tendrá lugar en agosto de 2026, una oportunidad única de observar este fenómeno natural que no volverá a repetirse en la península ibérica hasta dentro de 400 años.

El programa busca activar una reflexión colectiva sobre fenómenos naturales, como los eclipses solares y sus ecos sociales y culturales. Se articulará a través de una Comisión de Fiestas con reuniones en el IVAM para explorar 'lo sobresensible', aquello que va más allá de nuestra comprensión natural.

Por primera vez el IVAM y el CREAP (Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial del Imserso) se unen para lanzar un programa anual de arteterapia. Dirigido a 15 personas en situación de dependencia, los participantes explorarán la programación y las exposiciones del IVAM, utilizando diversas técnicas y disciplinas como el dibujo, la fotografía, la escultura y el land art (híbrido entre la escultura y la arquitectura), con la guía de una arteterapeuta.

PROGRAMA PARA ESCOLARES

La programación educativa del IVAM diseñada para centros escolares para el curso 2025-2026 incluye una primera línea de acción centrada en las exposiciones y la colección del museo. Este curso el centro propone por primera vez un juego instalativo activo para alumnado de escuelas infantiles de 0 a 4 años con la pedagogía de la luz como fondo.

Otra actividad que se inicia consistirá en ponerle voz al museo a través de un recorrido por las exposiciones de la mano de la soprano Quiteria Muñoz. En este recorrido, especialmente diseñado para Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, los asistentes visitarán las exposiciones del museo jugando con la voz, la escucha y la creación vocal contemporánea.

La creación audiovisual también será protagonista en el taller que animará las esculturas de Julio González usando técnicas de modelado y breves clips en movimiento de la mano de Emilio Martí. Y del cine a la danza, con las bailarinas y coreógrafas Marta García Navarro y Pauli Romero que guiarán a los escolares por las salas del museo con herramientas como la performance, la danza contemporánea y las artes vivas.

El programa se completa con proyectos artísticos de inmersión educativa en el territorio de la Comunitat Valenciana y con una tercera línea de trabajo basada en acciones formativas y de acompañamiento diseñadas específicamente para el profesorado.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

Dentro de las actividades dirigidas a familias el IVAM se propone un paseo musical por el París de principios de siglo XX emulando un hipotético encuentro entre Julio González y el compositor ruso. Tomando como hilo conductor la pieza musical 'Les cinq doigts' (Los cinco dedos) se paseará la exposición 'Ser artista'. Julio González mediante el mundo sonoro e icónico de Stravinksy, con una interpretación pianística y dramatizada.

También para público familiar son las actividades en torno a los fanzines, el taller '¡Menuda danza!' y un espacio de juego libre que sustituye a la 'Juguetoría' lleno de luces y sombras para disfrute de niños y niñas desde 0 a 4 años.