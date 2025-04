El IVAM explora el universo geométrico de Soledad Sevilla en una gran retrospectiva

"No hay una copia a ti misma, sino una búsqueda de algo que todavía no se ha conseguido", asegura la creadora

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) explora el universo geométrico de la artista valenciana Soledad Sevilla (València, 1944) a través de una exposición que recorre sus seis décadas de trayectoria profesional mediante más de 100 obras, algunas de ellas creadas específicamente para la ocasión.

La muestra 'Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables' se ha presentado este martes en el IVAM y ha contado con la participación de la nueva directora del centro valenciano, Blanca de la Torre; el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Manuel Segade; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la comisaria y catedrática de Bellas Artes, Isabel Tejeda, y la propia artista.

En esta selección se propone un recorrido a lo largo de sus 60 años de carrera en el que se presentan más de un centenar de obras que tejen su extensa carrera y que van desde sus comienzos a finales de los años 60, ligados al Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hasta la actualidad.

Además, se han incorporado algunas piezas realizadas específicamente para la exposición relacionadas con sus primeros pasos y su admiración por su amigo Eusebio Sempere, así como una instalación en la hall del museo.

Asimismo, la muestra se organiza a través de seis salas del museo (cinco en la Galería 5 y la sala de la biblioteca para la documentación de sus primeras obras e instalaciones), que, cronológicamente, muestran su producción a lo largo de seis décadas centrada en el desarrollo de un lenguaje basado en la pureza de las línea, los ritmos, el color y la creación formas a partir de módulos geométricos.

Tal y como ha explicado la comisaria, le parecía "muy importante" que toda la obra primera que pertenece a los inicios de la artista se incluyera en la exposición ya que se trata de obras realizadas a finales de los sesenta cuando "las mujeres éramos menores de edad perpetuas".

APROPIARSE DE "UN LENGUAJE FUDAMENTALMENTE MASCULINO"

"Ella no tenía la patria potestad sobre sus hijos, era de su marido. No podía comprarse una lavadora, no podía sacarse el carnet de conducir si no tenía el permiso de su padre o de su pareja. Verdaderamente el hecho de que una señora que había estudiado Bellas Artes se pusiera a trabajar con geometría, que se consideraba un lenguaje fundamentalmente masculino, y cómo ella lo hace propio, me parecía fundamental", ha resaltado.

Igualmente, Tejera ha indicado que, aunque esta muestra sobre Soledad Sevilla que ahora acoge el IVAM, y que tuvo su primera versión en el Reina Sofía, comparte el mismo discurso que el centro de Madrid, plantea una mirada "diferente" vinculada a València.

En este sentido, ha indicado que la artista, al haber nacido en la ciudad del Turia, cuenta con una vinculación al territorio que hacía necesario incluir piezas que se encuentran en colecciones valencianas y que, por cuestiones de tamaño, no se podían exponer en Madrid.

Preguntada Sevilla por la forma en la que sus obras han evolucionado a lo largo de sus 60 años de trayectoria, la artista ha destacado que lo han hecho con "coherencia" y que cuando ella contempla una obra del principio y una actual, lo que encuentra en ellas es "coherencia".

"Creo que en el fondo son como novelas lo que hacemos los artistas. Son historias que se desarrollan por capítulos y el primero te lleva al último. Entonces ahí está claro, ahí estás viendo un poco toda la trayectoria y la coherencia", ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que para ella esa "coherencia" está en el hecho de poder encontrarse "satisfecha" con lo que hizo en los años 70 ya que considera que "sigue teniendo interés y pulsión y energía y contemporaneidad".

"NO CAMBIARÍA NI HARÍA OTRA COSA DE LO QUE HE HECHO"

Así, ha insistido que, cuando contempla todos sus trabajos, continúa pensando que "no cambiaría" ni "haría" otra cosa de la que hizo en su momento porque "realmente un cuadro te lleva a otro cuadro y una obra te lleva a otra obra".

"No hay una copia a ti misma, no hay una repetición de un modelo, de un patrón, sino que está siempre habiendo un punto nuevo, una energía, una búsqueda de algo que todavía no se ha conseguido", ha incidido, al tiempo que ha afirmado que esa constante renovación es lo que te mantiene "vivo" porque "no has llegado a donde querías, siempre estás buscando algo que no has podido conseguir".

Una de las cosas que unen tanto al Museo Reina Sofía de Madrid como al IVAM, además de su interés por la producción artística de Sevilla, es que sendos directores comenzaron su trabajo al frente de los museos teniendo ya programada una exposición de la artista.

Por ello, la propia Soledad Sevilla ha querido preguntarles si hubieran cambiado algo del proyecto que se les había planteado, de haberlo hecho ellos.

Respecto a esta cuestión, Manuel Segade ha evitado responder a la pregunta y ha sostenido que, debido a la gran producción de la artista, "habrá que hacer muchas más (exposiciones)". "Yo creo que todavía quedan muchos capítulos que abrir y esperamos que esto sea la punta del iceberg de una retrospectiva sobre Soledad Sevilla por venir", ha apuntado.

Por su parte, Blanca de la Torre ha destacado que ella hubiera abierto el capítulo "específico" de Sevilla sobre sus instalaciones que son "maravillosas".