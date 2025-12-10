El IVAM explora el universo iconográfico de Andrea Canepa en una muestra que reflexiona sobre la percepción del tiempo

El IVAM presenta la muestra 'Entre lo profundo y lo distante', de la artista Andrea Canepa. - IVAM

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) explora el universo iconográfico de la artista Andrea Canepa (Lima, 1980) en una muestra que invita a reflexionar sobre la percepción del tiempo a través de una instalación experiencial e inmersiva.

El proyecto, concebido específicamente para la Galería 6 del Centre Julio González, se ha presentado este miércoles y ha contado con la presencia de su directora, Blanca de la Torre; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la propia artista.

'Entre lo profundo y lo distante' --que se podrá visitar a partir del 11 de diciembre hasta el 12 de abril-- presenta una colorista instalación experiencial e inmersiva que ocupa las dos plantas de la sala, conectadas mediante una intervención que atraviesa la escalera, con la que la artista peruana invitar a reflexionar sobre la percepción del tiempo.

Según ha indicado la directora del museo, la muestra "parte del libro 'The Spell of the Sensuous' de David Abram que, apoyándose en la fenomenología y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje".

"Desde esta premisa lo que hace (la artista) es rehuir la linealidad cronológica para abrazar un tiempo cíclico, relacional y simultáneo, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en un flujo continuo y coexcesivo con el espacio", ha sostenido.

En esta línea, la directora ha apuntado que Andrea Canepa "configura un universo propio, articulado además en un interés persistente por el lenguaje, los códigos, los algoritmos y la ciencia de datos".

"Su práctica explora los sistemas de traducción no solo como herramientas para comprender, sino también como dispositivos de recodificación, capaces de generar nuevos modos de ver y habitar el mundo", ha explicado.

PIEZAS MODULARES Y GRANDES VOLÚMENES DE COLORES

En este sentido, la directora ha detallado que los visitantes que accedan a la sala podrán encontrar "estructuras geométricas, piezas modulares, grandes volúmenes de colores y formas reminiscentes de juguetes tipo mecano".

"Estos elementos, frecuentes en el universo iconográfico de Canepa, aluden tanto al aprendizaje abstracto como a la dimensión performativa del cuerpo", ha apuntado sobre la instalación que muestra "la confluencia de las cosmovisiones latinoamericanas, especialmente andinas y las europeas, especialmente la griega: el Hades, la serpiente, las parcas, el tiempo no lineal indígena, huacas, ceques".

La planta inferior de la sala recrea el universo de lo que está en lo profundo de las cosas: "como si se tratase de una caverna, un inframundo o un útero materno", ha apuntado la artista.

"Todo está organizado en capas: los sedimentos del suelo están en las paredes, hay esculturas que remiten a los anillos de los árboles que envuelven todo el espacio de la galería y el visitante se puede mover entre ellas", ha detallado Andrea Canepa sobre esta primera planta con luces bajas que insisten en la sensación de interioridad.

En el centro de la sala hay una serpiente "que está presente en muchísimos mitos de pueblos distintos como habitante del inframundo, donde también está nuestro pasado", ha indicado. Las dos instalaciones se conectan mediante una intervención en la escalera, como una tela que se despliega, de modo que el ascenso evoca el cruce de un umbral, el paso de un estado a otro.

Asimismo, en la planta superior, una línea metálica recorre el perímetro de la sala como un horizonte y se interrumpe con esculturas que alteran su curso. La instalación dialoga con el sistema de ceques del mundo andino precolombino.

CORRESPONDENCIA ENTRE ESPACIO Y TIEMPO

"Se trata de una red de líneas sagradas que partían del centro de la ciudad hacia el horizonte, conectando huacas --lugares sagrados-- y trazando una correspondencia entre espacio y tiempo. Cada huaca marcaba momentos del calendario inca", ha descrito Canepa.

Andrea Canepa es una artista visual que creció en la costa de Perú y actualmente reside en Berlín. Trabaja principalmente con instalaciones, textiles y performance. Inició sus estudios de Bellas Artes en Lima y se licenció en la Universidad Politécnica de Valencia, donde también cursó un Máster en Artes Visuales.

Ha recibido becas de la Fundación Fondo Alemán para el Arte, el Senado para la Cultura y Europa en Berlín, la Fundación Endesa, y premios como el Premio ARCO Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, el Premio Generaciones y el Premio Miquel Casablancas. Ha participado en residencias como Gasworks -UK,Jan Van Eyck Academie - NL, Cité des Arts - FR, Bauhaus Masters' Houses - DE, MATADERO - ES, Tokyo Wonder Site - JP, Beta Local - PR, Ybytu - BR, Scuola Piccola Zattere - IT y fue becaria de la Academia de España en Roma.

Sus últimas exposiciones individuales han tenido lugar en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque en Madrid, el MSU Broad Museum en Michigan, De Appel en Ámsterdam y el Instituto Cultural Peruano-americano en Lima.