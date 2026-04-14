El IVAM impulsa "la primera app de visión computacional aplicada a un museo"

El IVAM impulsa una experiencia pionera con la primera app de visión computacional aplicada a un museo - IVAM

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM), junto con la startup valenciana Vision Flow, ha desarrollado "la primera aplicación basada en la tecnología de visión computacional aplicada a la experiencia museística".

Con este proyecto, el IVAM se sitúa "a la vanguardia en la incorporación de soluciones tecnológicas al ámbito cultural, reforzando su compromiso con la innovación y la mejora de la experiencia del público", asegura la institución cultural en un comunicado.

Gracias a esta nueva app, que estará disponible para iPhone y Android con el nombre de IVAM, los visitantes pueden interactuar directamente con las obras de arte de las exposiciones con un gesto sencillo e intuitivo: basta con realizar una fotografía a una pieza expuesta en las galerías del museo para que la aplicación la reconozca al instante y ofrezca contenido ampliado sobre ella en formato multimedia y en varios idiomas.

La herramienta abre así una nueva vía de mediación cultural, al convertir el recorrido por el IVAM en una experiencia más inmersiva, accesible y personalizada.

A través de vídeos, audios, textos e información complementaria, el visitante puede profundizar en el contexto, la autoría y el significado de las obras de forma inmediata y adaptada a sus intereses.

Para Vision Flow, esta colaboración supone además "un hito" en la aplicación real de la visión computacional al sector museístico, demostrando su potencial para transformar la relación entre las personas y el patrimonio artístico.

"La tecnología puede ser una gran aliada para acercar el arte a todos los públicos. Con esta aplicación queremos hacer que la experiencia del visitante sea más viva, accesible y enriquecedora", señalan desde Vision Flow.