El IVAM organiza un taller de creación musical en torno al eclipse solar total del próximo 12 de agosto

Taller organizado en el IVAM - GVA

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) organiza un taller de creación colectiva en colaboración con la rondalla Majao en el que los participantes explorarán, durante cuatro días, diversas tradiciones que unen arte, voz y folclore alrededor del próximo eclipse solar.

En este sentido, el taller de creación propone reescribir las letras de canciones populares tradicionales para hablar de lo que interpelan: los misterios del universo y la oportunidad única de presenciar, desde nuestro territorio, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, detallan las responsables del museo en un comunicado.

El taller 'Cancionero cósmico', que se celebra los días 10, 11, 12 y 13 de febrero en el IVAM, se enmarca dentro de la línea de Museo Anfibio, que integra el territorio en su programación artística, y de las actividades relacionadas con el programa 'De todas las colinas llegaban gritos', una reflexión colectiva sobre cómo nos relacionamos con los fenómenos naturales generada a partir del próximo eclipse solar.

Coordinado y comisariado por Taller Placer, el programa 'De todas las colinas llegaban gritos' está formado por un grupo residente del IVAM que se reúne una vez al mes para tratar los procesos de investigación en torno al arte, la vida y los procesos de la naturaleza.

Así, el programa plantea una línea de trabajo en el IVAM que activa la reflexión colectiva sobre los fenómenos naturales y los efectos que generan socialmente en los cuerpos y en el imaginario colectivo.*

La investigación que se inició el pasado mes de octubre y ha contado con otras sesiones abiertas al público como una conferencia con un experto del planetario de Castellón, se clausura el 12 de agosto, fecha en la que se producirá el eclipse solar total.