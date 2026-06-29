El IVAM prepara su verano cultural con el programa 'En el museo no se siente el poniente'

El Racó de Llum - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presenta 'En el museo no se siente el poniente', su programa de actividades de verano en el que invita a jugar, visitar e interactuar en sus espacios y que incluye un taller grupal, que invita a explorar la exposición 'Radix' de Tania Candani desde una perspectiva sensorial, paseos guiados adaptados al público infantil por las exposiciones del museo o un espacio gratuito de juego libre destinado a bebés y a la primera infancia.

Con este programa el IVAM "se erige en refugio climático y espacio de ocio gratuito, adaptado a las temperaturas extremas, donde poder descansar en la ciudad de Valencia durante los meses estivales", ha apuntado el mueso en un comunicado.

Entre las actividades culturales destaca el nuevo taller interactivo del IVAM 'Paisajes y criaturas sónicas', diseñado especialmente para grupos de todas las edades, que propone una experiencia inmersiva que combina arte, juego y experimentación sensorial.

La actividad comienza con una visita a la exposición 'Radix' de la artista Tania Candani, una propuesta pensada para despertar los sentidos de los asistentes. Posteriormente, el taller se traslada al IVAMLab1 del museo, donde los participantes juegan a diseñar ecosistemas imaginarios en grupo, que serán proyectados creando una fusión de luces y sombras.

ACTIVIDADES PARA BEBÉS

El IVAM ha reestrenado 'El rincón de luz', su espacio gratuito de juego libre destinado a bebés y a la primera infancia, adaptando en esta ocasión sus colores y materiales a la exposición de Tania Candiani.

Esta actividad, que utiliza la pedagogía de la luz para acercar la colección del museo a los más pequeños, incorpora como principal novedad este verano, la proyección de 'Suimenka', una obra de animación de la artista Ruth Gómez que fue diseñada originalmente para el pabellón de España en la Expo de Osaka 2025.

Además, durante el periodo estival, las ilustraciones extraídas de esta proyección salen de las pantallas para que los animales acuáticos de Ruth Gómez naveguen por las paredes del IVAMlab3, inundando de colores y siluetas la biblioteca familiar 'Moguda!'.

Este espacio, especialmente habilitado para la lectura y el relax de la primera infancia, permanecerá abierto al público de forma gratuita durante el horario habitual del museo.

En los meses de verano se mantiene abierta también la 'Sala blanda' del IVAM, un espacio de juego y descanso especialmente acondicionado para familias con bebés hasta doce meses. Además, el museo también organiza visitas dirigidas a las familias con bebés que deseen disfrutar de recorridos comentados por las muestras adaptados a sus necesidades, pudiendo alimentar a sus pequeños durante el recorrido.

TALLERES PARA FAMILIAS

Las actividades para familias durante los meses de verano incluyen la propuesta 'La veueta del museu', un recorrido cantado en familia por las exposiciones a cargo de la soprano Quiteria Muñóz y la mediadora Sonia Gil, con el objetivo de aprender a escuchar las obras de arte.

Las actividades estivales contarán también con un taller intergeneracional, en el que abuelos y abuelas, nietos y nietas interesados en el mundo del arte podrán acercarse a la exposición de Julio González.

También en relación con Julio González, el taller 'El arte más animado' busca acercar al público familiar la figura y la época del escultor, enseñando los principios básicos del cine experimental a través de la técnica de animación stop motion.

Además, se ofrecerán visitas comentadas de la mano del equipo de mediación del museo a las exposiciones 'Cristina de Middel. Apoteosis Now', 'La Albufera', 'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo', 'La Colección del IVAM hasta hoy', 'Territorios en tránsito/Solo dúo: Irene Grau & Marco Giordano' y 'Tania Candiani. Radix'. Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la página web del IVAM.