El IVC abre la convocatoria para participar en las sesiones de 'pitch' de 'Curt Creixent'

Imagen de archivo de Curt Creixent - GVA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) organiza la duodécima edición de 'Curt Creixent, encuentros del cortometraje', que se celebra los días 22 y 23 de junio, en el marco del festival Cinema Jove, con la colaboración del laboratorio Semilleru Lab y el Palau de la Música.

Se trata de un espacio de encuentro que "promueve el potencial creativo, industrial, social y cultural del cortometraje". "Reúne y relaciona a profesionales y estudiantes del audiovisual, la cultura y la educación, con sesiones de debate, charlas, proyecciones y sesiones de 'pitch'", explica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

'Curt Creixent' lanza dos convocatorias distintas de 'pitch': una dirigida a producciones audiovisuales de corta duración que están en fase de proyecto y otra destinada a cortometrajes que se encuentran en fase de postproducción.

La convocatoria de proyectos se dirige a directoras, directores y guionistas que hayan nacido o estén empadronados más de un año en la Comunitat Valenciana, o que la empresa productora del cortometraje tenga su sede social en la Comunitat Valenciana. En el caso de coproducciones, la empresa deberá tener al menos un 50% del porcentaje de la producción.

La convocatoria para cortometrajes que ya están en fase de postproducción está dirigida a directoras y directores que reúnan los mismos requisitos exigidos en la convocatoria para proyectos de cortometrajes.

El plazo de presentación de proyectos y envío de materiales está abierto hasta el 24 de mayo de 2026, a las 23.59 horas. Las bases completas y el formulario de inscripción para participar en Curt Creixent se pueden encontrar en el siguiente enlace.

Podrán concurrir cortometrajes de cualquier género. En el caso de la convocatoria de 'pitch' para proyectos de cortometraje, podrán participar aquellos cuyo guion esté acabado y el cortometraje esté en fase de producción.

Los cortometrajes seleccionados se presentarán ante un jurado de especialistas para recibir asesoramiento sobre su desarrollo y distribución. Además, contarán con un taller de formación previa a la sesión de pitch. Tanto la inscripción del cortometraje en la presente convocatoria, como la participación en el taller y la sesión de 'pitching' son gratuitas.

CORTOMETRAJES

Los proyectos seleccionados se presentarán ante un jurado de especialistas para recibir asesoramiento sobre su desarrollo y distribución. Además, contarán con un taller de formación previo a la sesión de 'pitch'.

El 'pitch' consistirá en una exposición de cada proyecto seleccionado, que deberá durar como máximo siete minutos, y participarán en esta presentación tantas personas del equipo del proyecto de cortometraje como decidan, siempre y cuando sean las mismas personas que reciban el taller previo a la sesión de 'pitching'.

El jurado decidirá un proyecto finalista, que será seleccionado automáticamente para la próxima edición del laboratorio Semilleru Lab Desarrollo, que se celebrará en noviembre de 2026 en la ciudad de Gijón.

Semilleru Lab asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas para asistir a su laboratorio de desarrollo y de la persona o personas representantes del proyecto finalista.

La sesión de 'pitching', dentro de las jornadas Curt Creixent, será el 22 de junio. El taller previo al 'pitch' será los días 15,17 y 19 de junio, en horario de mañana o tarde.