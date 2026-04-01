El IVC convoca 401.400 euros en ayudas a guión y desarrollo de proyectos audiovisuales en la Comunitat

Archivo - El IVC convoca ayudas para proyectos audiovisuales - GVA - Archivo

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha convocado las subvenciones destinadas al fomento de la escritura de guion y al desarrollo y preparación de proyectos de obras audiovisuales en la Comunitat Valenciana por valor de 401.400 euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez, ha destacado que, por primera vez desde que se crearon estas ayudas, "se publica su convocatoria en el mes de marzo". En ese sentido, ha recordado que el IVC "se había comprometido con las diversas asociaciones del sector audiovisual a convocarlas en el primer trimestre del año y hemos cumplido con ese compromiso".

"También hemos ampliado el plazo de entrega de documentación a veinte días hábiles para que los guionistas y las empresas productoras tengan más tiempo para presentar sus solicitudes", ha añadido.

La resolución de la convocatoria se ha publicado en el DOGV del 30 de marzo y puede consultarse también en la página web del IVC. El plazo de presentación de solicitudes concluye el miércoles 29 de abril de 2026. Las ayudas se concederán para actividades que tengan lugar entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de noviembre de 2026, ambos inclusive.

AYUDAS A GUION

A las ayudas a escritura de guion se destina una cantidad que asciende a 172.800 euros; repartida en un máximo de 18 ayudas de 9.600 euros divididas de la siguiente manera: Diez ayudas para guiones de ficción, de las cuales un máximo de tres será para miniseries; cinco ayudas serán para guiones de obras documentales, y tres ayudas para guiones de obras de animación.

La obra audiovisual deberá ser original e inédita en el momento de su presentación, es decir, no habrá sido grabada, editada o estrenada ante un público.

En las ayudas a escritura de guion podrán ser beneficiarias las personas físicas, nacidas o con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana, así como los nacionales de cualquier país de la Unión Europea que sean residentes habituales en la Comunitat Valenciana, empadronados como residentes al menos un año antes de la publicación de la presente convocatoria. En el caso de que en un mismo proyecto participen diferentes autores, todos deberán cumplir con estos requisitos.

Respecto a la pasada convocatoria, se ha aumentado la cuantía individual de cada ayuda, que pasa de 8.000 euros a 9.600 euros. Estas ayudan se han incrementado en un 20 %, puesto que pasan de 144.000 euros en 2025 a 172.800 euros en 2026.

AYUDAS A PROYECTOS DE OBRAS AUDIOVISUALES

En cuanto a las ayudas al desarrollo y preparación de proyectos de obras audiovisuales se destina una cantidad de 228.200 euros, repartida en un máximo de once ayudas divididas de la siguiente manera: Seis ayudas de 20.100 euros serán para proyectos de obras de ficción, de las cuales un máximo de dos serán para miniseries, siempre y cuando dichos proyectos obtengan la puntuación exigida en las bases de la convocatoria. Tres ayudas de 19.000 euros serán para proyectos de obras documentales, siempre que alcancen las puntuaciones exigidas. Finalmente, dos ayudas de 25.300 euros serán para proyectos de obras de animación.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas (autónomos) o jurídicas establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria. Todas las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del registro electrónico accesible desde la página web.