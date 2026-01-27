El IVC convoca una audición para una producción propia con Chema Cardeña y Rebeca Valls

Archivo - La actriz y directora Rebeca Valls en imagen de archivo. - JORDI PLA/IVC - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) pone en marcha una nueva producción propia, la cuarta de esta temporada 2025-2026, que contará con Chema Cardeña para realizar la versión de un texto del Siglo de Oro español y con la dirección escénica de Rebeca Valls. El equipo lo completarán profesionales valencianos del diseño escénico y un elenco de intérpretes para los que el organismo abre una convocatoria pública de audición.

Esta nueva producción se estrenará en el marco del Festival Sagunt a Escena y, posteriormente, se podrá ver en los teatros de IVC, avanza la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Bajo este marco, en la temporada 2025-2026 ya se han producido los espectáculos: 'Los días lentos', escrito y dirigido por Lola Blasco; 'Los locos de Valencia', dirigido por Jorge Picó; y 'El Aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, que se estrenará el próximo 12 de febrero en el Teatro Rialto.

El IVC ha abierto una convocatoria para realizar una audición y seleccionar así a nueve intérpretes que formarán el elenco de la obra. El plazo para realizar la inscripción estará abierto hasta el 9 de febrero de 2026.

Para esta obra se precisan cinco actores, cuatro de ellos con apariencia entre 30 y 45 años y uno entre 60 y 70 años; y cuatro actrices, tres con aspecto entre 35 y 45 años y una entre 25 y 35 años. Se valorarán en todos ellos aptitudes con el verso, el canto y con algún instrumento musical.

Las audiciones tendrán lugar entre el 16 y el 24 de febrero en el Teatro Rialto de València. Toda la información se puede encontrar en la página web del IVC.