El IVC convoca las ayudas para la adquisición de instrumentos musicales, con una dotación total de 225.000 euros

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) convoca las ayudas para la adquisición de instrumentos musicales, con una dotación de 225.000 euros, dirigidas a las agrupaciones musicales valencianas federadas, y que podrán solicitarse desde el 23 de febrero hasta el 13 de marzo por vía exclusivamente telemática.

Estas subvenciones tienen por finalidad mejorar la dotación de las asociaciones musicales sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, con el propósito de "enriquecer la oferta musical y la formación de calidad de los músicos valencianos", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La dotación económica total destinada a esta línea de ayudas se mantiene estable en las últimas convocatorias. El importe máximo individual de la subvención no puede superar los 10.000 euros por cada agrupación musical solicitante.

Pueden acogerse a las ayudas para la compra de instrumentos musicales las asociaciones musicales, inscritas en los registros correspondientes y con domicilio social en la Comunitat Valenciana, que hayan adquirido o quieran adquirir instrumentos musicales desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026.

El plazo de presentación de las solicitudes para las ayudas será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOGV, por tanto, concluirá el 13 de marzo.

Las solicitudes se pueden presentar exclusivamente por vía telemática y las bases de la convocatoria, los formularios de solicitud y los modelos normalizados se pueden descargar en la web del IVC.