El IVC convoca ayudas a la producción audiovisual en la Comunitat Valenciana por 6,7 millones para tres años

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha convocado las subvenciones para la producción de obras audiovisuales en la Comunitat Valenciana por valor de 6.700.000 euros para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

La resolución de la convocatoria se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 25 de septiembre de 2025 y puede consultarse en la página web del IVC. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOGV, por lo que el plazo concluye el viernes 10 de octubre, según ha precisado la administración autonómica en un comunicado.

Está prevista la posibilidad de fijar una cuantía adicional máxima de hasta 958.151 euros para esta línea de ayudas, que no requerirá una nueva convocatoria, en el supuesto de suscripción del convenio entre el IVC y el Ministerio de Cultura para el fomento del audiovisual en lenguas cooficiales.

En el ámbito de las producciones de animación, las ayudas se establecen en tres categorías distintas: largometrajes y series de animación; cortometrajes, piloto de serie y multiplataforma de animación, y finalmente, videojuegos.

Al conjunto de las categorías de animación se destina la cantidad de 1.070.000 euros, que podrían alcanzar la cifra de 1.118.151 euros, "condicionado a la firma del Convenio entre el Ministerio de Cultura y el Institut Valencià de Cultura para la transferencia de fondos para el fomento del audiovisual en lenguas cooficiales".

MODALIDADES

En concreto, a los largometrajes y series de animación se destinan 800.000 euros, con un máximo de 400.000 euros por ayuda. A los cortometrajes, pilotos de serie y multiplataforma se destinan 288.151 euros, con un máximo de 60.000 euros por ayuda, condicionado a la firma del Convenio entre el Ministerio de Cultura y el IVC; mientras que "sin la firma del convenio son 240.000 euros". Por su parte, los videojuegos tendrán ayudas por valor de 30.000 euros.

Para las ayudas a la producción de obras audiovisuales en la modalidad de ficción se destinan un total de 4.860.000, que podrían incrementarse hasta los 5.680.00 euros, condicionados a la firma del Convenio entre el Ministerio de Cultura y el Institut Valencià de Cultura para la transferencia de fondos para el fomento del audiovisual en lenguas cooficiales.

En las modalidades de ficción se establecen diversas categorías. En Largometrajes de ficción A, se incluyen películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, y cuyo destino sea su proyección cinematográfica o su emisión televisiva (tv movies). Además, que la lengua mayoritaria sea la valenciana (versión original en valenciano), con una participación mínima de la empresa solicitante del 75% de la coproducción.

En Largometrajes de ficción B se incluyen películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva ('tv movies'), que tengan como lengua mayoritaria la valenciana (versión original en valenciano), se encuentre en régimen de coproducción entre dos o más empresas y con un presupuesto superior a 750.000 euros.

Para la modalidad de Largometrajes de ficción C se incluyen películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva ('tv movies'), que tengan un presupuesto superior a 750.000 euros.

En cuanto a los Largometrajes de ficción D, se incluyen películas que tengan una duración igual o superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva ('tv movies'), que tengan un presupuesto superior a 1.200.000 euros.

Asimismo, la modalidad de Miniserie de ficción engloba obras de ficción estructuradas entre 2 y 8 capítulos y destinadas a su emisión exclusivamente en un canal televisivo.

MINISERIES Y LARGOS

La cantidad que se destina a largometrajes y miniseries es de 4.530.000 euros, condicionada a la firma del convenio con el Ministerio a que pueda aumentar un millón más, hasta los 5.350.000 euros.

La Generalitat ha detallado que, por modalidades, los largometrajes de ficción A tienen destinados 1.500.000 euros, condicionado a la firma del convenio, y 1.000.000 euros sin la firma del convenio, con un máximo de 500.000 euros por ayuda. Los largometrajes de ficción B: 640.000 euros, con un máximo de 320.000 euros por ayuda (sin la firma del convenio, 320.000 euros).

Por su lado, los largometrajes de ficción C: 960.000 euros, con un máximo de 320.000 euros por ayuda. Los largometrajes de ficción D: 1.600.000 euros, con un máximo de 320.000 euros por ayuda. Las miniseries de ficción: 650.000 euros, con un máximo de 325.000 euros por ayuda. A los cortometrajes de ficción y proyectos multiplataforma se destinan 330.000 euros, con un máximo de 40.000 euros por ayuda.

DOCUMENTAL

Al género documental se destina un total de 770.000 euros, condicionado a que pueda alcanzar los 860.000 euros a la firma del convenio entre el Ministerio de Cultura y el IVC para la transferencia de fondos para el fomento del audiovisual en lenguas cooficiales.

En las ayudas a la producción documental se establecen tres modalidades. Por un lado, en la modalidad Largometraje documental A se incluyen aquellos que tengan una duración superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva y cuya lengua mayoritaria sea la valenciana. A los que se destina 180.000 euros, con la firma del convenio, y 90.000 euros sin la firma del convenio. En ambos casos con un máximo de 90.000 euros por ayuda.

En la modalidad Largometraje documental B se incluyen aquellos que tengan una duración superior a sesenta minutos, tanto si tiene como destino su proyección cinematográfica como su emisión televisiva. A ellos se destinan 360.000 euros, con un máximo de 90.000 euros por ayuda. En total, a las dos categorías de largometrajes documentales se destinan 450.000 euros, que con la firma del convenio con el Ministerio de Cultura podría alcanzar los 540.000 euros.

Por último, a los cortometrajes documentales y proyectos multiplataforma se destinan 320.000 euros, con un máximo de 40.000 euros por ayuda.