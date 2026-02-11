El IVC estrena la producción propia 'El aguante', una obra "chejoviana" con dolor y humor

El IVC estrena en el Teatro Rialto de València su nueva producción 'El aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez - IVC

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València pone en cartel, del 12 de febrero al 1 de marzo, 'El aguante', la nueva producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC) escrita y dirigida por Víctor Sánchez. La función, que posteriormente se podrá ver en Alicante y Castelló de la Plana, ha sido creada a partir de 'La gaviota' de Chéjov.

Se trata del estreno absoluto de esta nueva producción, la tercera de cuatro que llevará a cabo el IVC durante la presente temporada, además de 'Los días lentos', escrito y dirigido por Lola Blasco, 'Los locos de Valencia', dirigido por Jorge Picó y una nueva producción propia en la que ya se está trabajando que dirigirá Rebeca Valls.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, M.ª José Mora, ha subrayado, durante la presentación de la pieza, que se mantiene "el compromiso de la institución con la producción propia, garantizando a cada proyecto los recursos necesarios para que los equipos artísticos valencianos desarrollen su trabajo en condiciones óptimas y diseñando un programa de mediación para hacer accesible las propuestas escénicas a un mayor número de personas".

Víctor Sánchez está acompañado en 'El aguante' por un equipo artístico de profesionales valencianos formado por siete actores y actrices con gran trayectoria profesional: Marta Belenguer, Toni Agustí, Lorena López, Rocío Domenech, Manuel Canchal, Jorge Motos y Empar Ferrer. Luis Crespo firma la escenografía de la obra; Mingo Albir, la iluminación y Mireia Vila, el vestuario. Además, ha contado con la composición musical de Ana Sanahuja y Roqui Albero, 'Versonautas'.

En palabras de su autor, esta obra "no es una reescritura de 'La gaviota', sin embargo, es una "obra chejoviana". "En ella hay dolor y humor. La búsqueda de una vida en el arte y la frustración por no tenerla", explica.

"Debía escribir algo a partir de 'La gaviota' porque para mí el teatro es importante, porque cuando era un adolescente soñaba con escribir mis obras y subirlas al escenario de la calle El Progreso y escuchar desde la salida de emergencia el aplauso de la gente conocida y anónima", ha afirmado Víctor Sánchez.

La historia se sitúa una tarde de verano en una caseta de campo. Manuel está ultimando una obra cuyos intérpretes son Jorge, su novio; Lorena y Rocío, sus vecinas; y Empar, amiga de la familia. La función es en honor a su madre, Marta, una actriz famosa que ha venido de visita con Toni, un dramaturgo, porque quiere que le escriba un texto. La obra de Manuel es una versión sobre 'La gaviota'. Por un motivo, es la obra que su madre más ama.

El elenco de intérpretes coincide en que se trata de una obra llena de emoción, ya que hay un juego de espejos y paralelismos con sus vidas personales y las de los espectadores con temas como las relaciones familiares, el amor, la maternidad y el teatro.

Así lo ha manifestado Marta Belenguer, quien comenta: "mi personaje se llama Marta y también es actriz, y madre... Siento muchas de las cosas que siente la protagonista".

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

Con el objetivo de aumentar la participación de nuevos públicos, el IVC realizará una mediación específica con colectivos de València, Alicante y Castellón de la Plana. En concreto, en el marco de la producción propia 'El aguante', en València se trabajará con la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), concretamente con el alumnado de 1.º y 3.º de la especialidad de Dramaturgia y Dirección.

Asimismo, Víctor Sánchez participará en la masterclass 'Escribir es reescribir. Formación entorno al concepto de Versión teatral'.

La obra cuenta con programa de coloquios post función los días 19 y 26 de febrero, por la mañana, y también el 19, por la tarde. El 26, tras la función de la tarde se presentará el libro 'El aguante', publicado por Ediciones Antígona.

Además, la función del día 22 es accesible a personas con discapacidad visual y auditiva y cuenta con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado.