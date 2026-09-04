El IVC y la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana organizan el I Cicle de Folklore Inclusiu

I Cicle de Folklore Inclusiu - GVA

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana organizan el I Cicle de Folklore Inclusiu, un programa de actividades didácticas para público con o sin diversidad funcional.

La primera jornada del ciclo tendrá lugar el 6 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, en la sede de la Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer (AFAC) de Catarroja. La actividad contará con la participación de la asociación cultural y escuela de 'dolçaina' y 'tabal' A Quatre Quaranta, tal como ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El programa continuará los días 18 y 25 de octubre con el grupo cultural Ball de Bastonots en Picassent y la Colla de Dolçaina i Tabal de Xiva en Chiva, respectivamente.

En las tres jornadas del Cicle de Folklore Inclusiu tiene un papel destacado el Grup de Danses l'Horteta de Sellent, que dinamiza las sesiones y ha apoyado el proyecto didáctico.

El ciclo tiene como objetivo difundir y acercar las tradiciones valencianas a toda la ciudadanía, mediante iniciativas que fomenten la convivencia y la identidad compartida. Para ello, cuenta con la participación de grupos de danza, 'collas de tabal y dolçaina' de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana y grupos de percusión. Además, colaboran las AFAC de Catarroja, Divergentes de Picassent y el Centro de Mayores de Chiva.

A través de la música y la cultural tradicional, este ciclo busca visibilizar a colectivos con diversidad funcional y promover su participación en actividades de cultura tradicional, favoreciendo su inclusión en la sociedad y fomentando la conciencia sobre las múltiples barreras que todavía existen, para promover su eliminación.

De este modo, el I Cicle de Folklore Inclusiu supone un acto de cohesión social y una invitación a celebrar aquello que nos une y a seguir construyendo una cultura de acceso universal.