El IVC y La Mutant seleccionan a Lucía Jaén para el programa de apoyo a la creación artística 'Turbines'

El Institut Valencià de Cultura y La Mutant seleccionan a Lucía Jaén para el programa de apoyo a la creación artística Turbines - GVA

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta una nueva edición del proyecto 'Turbines' de apoyo a la creación, una iniciativa que explora la innovación del movimiento y las artes vivas. El programa, impulsado por Dansa València, el centro de recursos y mediación para la danza Espai LaGranja y La Mutant, del Ayuntamiento de València, ha seleccionado a la artista Lucía Jaén, cuyo trabajo se centra en la investigación coreográfica desde una fuerte implicación sociológica y de la práctica performativa sin formalismos.

Jaén iniciará en 2025 su propuesta 'Projecte normal', en la que le acompañan Rocío Pérez y Víctor Colmenero, con el objetivo de "atender la necesidad contemporánea actual de ocuparnos colectivamente de los conflictos", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto nace como una "invitación a abrir la perspectiva y escuchar los discursos y prácticas cuir-feministas, concibiendo la danza como un activador de pensamiento capaz de hacernos reflexionar-con-el-conflicto que generan las contrariedades de vivir en un mundo dañado", señala la creadora.

La directora adjunta de artes escénicas, María José Mora, ha destacado que la convergencia institucional de las tres entidades promotoras "permite establecer una política de apoyo ininterrumpido y transversal a las creadoras valencianas".

"Esta colaboración se materializa en un acompañamiento integral que abarca desde la dotación económica, el acompañamiento artístico y la provisión de residencias artísticas y técnicas, hasta la articulación de una sólida red de colaboraciones esenciales para la sostenibilidad de sus procesos creativos", ha añadido.

Por su parte, el coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, ha incidido en que 'Turbines' "funciona como una arquitectura de apoyo estructural, cuyo objetivo fundamental es la experimentación de los creadores emergentes". "El objetivo es generar un impulso para el hacer y pensar artístico como clave para crear nuevas narrativas", ha afirmado Arazo.

Lucía Jaén fue seleccionada por "su discurso artístico y la coherencia de su investigación". Como señala la directora de La Mutant, Tatiana Clavel, "la selección de Lucía Jaén responde a la solidez metodológica de su investigación. Percibimos una clara proyección artística y una vinculación intrínseca con marcos teóricos sociológicos contemporáneos. Esta intersección disciplinar es clave para el desarrollo de una personalidad artística diferenciada".

Según ha expresado la artista, el proyecto 'Projecte normal' "se pregunta: ¿cómo sostener el conflicto en escena sin que explote en tragedia? ¿de qué otras maneras y hacia qué otras direcciones puede entonces devenir un conflicto?".

Para Jaén, "unir danza y sociología es atender a la contemporaneidad que nos ocupa. Los métodos de trabajo que van a ser creadores de contenido para la creación de los materiales artísticos del 'projecte normal' son pensar-con-mover, los saberes colectivos y la escena como dispositivo de reflexión".