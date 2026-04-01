El IVC pone a la venta las entradas para todos los espectáculos de primavera de Castelló y Peñíscola

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CASTELLÓ 1 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) pone a la venta las entradas para los espectáculos programados en el Teatre Principal de Castelló, el Auditori de Castelló y el Palau de Congressos de Peníscola durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

Tras finalizar la campaña de venta y renovación de abonos culturales del Teatre Principal y del Auditori de Castelló, el IVC abre, a partir del 2 de abril, la venta de entradas individuales para cada espectáculo, tanto en taquilla como a través de su página web.

El Teatre Principal de Castelló acogerá, entre abril y junio, ocho propuestas teatrales que combinan clásicos y dramaturgia contemporánea. En abril destacan 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador' y 'Vània', de Antón Chéjov. En mayo se representarán 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, junto a montajes como 'El aguante', 'Forever' y 'La ratonera', de Agatha Christie. En junio, la programación se cerrará con 'Fronteras' y 'Gigante'.

Además, el Principal ofrecerá programación familiar con obras como 'Aluzina' y 'Copiar', así como otros eventos, entre ellos la décima edición del 'Torneig de Dramaturgia'.

MÚSICA CLÁSICA

Por su parte, la programación de música clásica del Auditori de Castelló comenzará el 16 de abril con la Orquestra Simfònica de Castelló, junto al pianista Leonel Morales, con un programa dedicado a Serguéi Rachmáninov. Le seguirán actuaciones del Cor de la Generalitat y del Centre de Perfeccionament. También en abril tendrán lugar el recital de Marta Menezes, con obras de Ludwig van Beethoven, y el concierto de Spanish Brass junto a Albert Guinovart.

En mayo actuarán la Prague Philharmonia, la soprano Julia Lezhneva junto a Luca Pianca y la English Chamber Orchestra dirigida por Roberto Forés Veses, y habrá dos conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con Javier Perianes como director y pianista, con obras de Beethoven.

La temporada se cerrará el 14 de junio con ADDA·Simfònica Alacant, dirigida por Josep Vicent, junto a la pianista Anna Fedorova, con un programa que incluye obras de Rachmáninov y Gustav Mahler.

Además de la programación de música clásica, el Auditori acogerá otras actividades como el concierto de jazz del Fernando Marco Japan Quartet y las exposiciones de Carlos Pedrón (Matèria Negra) y 'Livin'LaVidaMadre' basada en el libro de Alicia Van Assche.

Por último, el Palau de Congressos de Peníscola ofrecerá durante el trimestre el espectáculo familiar 'Alucina' y la obra 'Consciència', de la compañía valenciana La Dependent. La programación musical incluirá actuaciones del Cor de la Generalitat, mientras que la oferta cinematográfica estará compuesta por las películas 'El último vikingo', 'Tres adioses' y 'El agente secreto'.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla y en la web oficial del IVC.