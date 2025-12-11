El IVC presenta el primer volumen del Catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2026' con seis obras

El IVC presenta el I volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2026' - GVA

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta el primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2026', con el que se pretende "promocionar y dar a conocer la producción anual del cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales, así como en la industria audiovisual".

El organismo elabora dos volúmenes anuales del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana'. El primero se publica en enero y el segundo, en junio. Cada uno cuenta con un máximo de seis cortometrajes. Asimismo, el Institut Valencià de Cultura se encarga de realizar la promoción del catálogo de cortometrajes por un periodo de doce meses.

En este primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2026' se han seleccionado seis cortometrajes de las 38 obras presentadas: dos cortos de ficción, dos de animación y dos documentales de carácter experimental.

El jurado encargado de hacer la selección ha estado formado por el coordinador de La Distribuidora de la ECAM y director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada, Antonio Arenas; la directora y guionista valenciana Almudena Verdés; y la jefa de Recuperación de la Filmoteca Valenciana, Inma Trull.

La selección está formada por dos cortos de ficción: 'Principio de incendio sobre paisaje desierto', dirigido y producido por Avelina Prat, y 'A certa distància', dirigido por Laura Pérez Gómez y producido por José Ignacio Sánchez Arrieta.

Los dos cortos de animación son: 'Con café (Cuentos con la C)', dirigido por María Manero y producido por Beniwood Producciones, e 'Insecticida, dirigido por Paula Gallego y producido por el Máster en Animación de la UPV.

Los dos cortos documentales son: 'La madame', dirigido por Alexander Lemus y producido por Limbus Filmak, y 'Un perro ladra detrás del depósito', dirigido por María Añón y producido por Tarannà Films.

Escrito, producido y dirigido por Avelina Prat, con la colaboración de Diego Opazo, y protagonizado por Gloria March y Xavo Giménez, 'Principio de incendio sobre paisaje desierto' trata sobre el fallecimiento de un hombre al caer por la ventana de su casa y las reflexiones posteriores de su pareja sobre lo sucedido.

Licenciada en Arquitectura, Avelina Prat (València, 1972) trabajó como arquitecta antes de dedicarse al cine. Debutó en el largometraje con 'Vasil', (2022), que se estrenó en el Festival de Cine de Varsovia y recibió el premio al mejor actor en la Seminci. En el ámbito del cortometraje, destaca con '3/105' (2014), estrenado en la Bienal de Venecia.

También ha trabajado como script supervisor en más de treinta largometrajes, con directores como Fernando Trueba, Cesc Gay, Javier Rebollo o Lucile Hadzihalilovic. Su última película, 'Una quinta portuguesa' (2024), se estrenó en el festival de Málaga y fue la gran triunfadora de los VIII Premios Lola Gaos, llevándose un total de siete galardones.

Diego Opazo (Santiago de Chile, 1966) es fotógrafo. Compagina la fotografía de arquitectura con un trabajo artístico personal, premiado en diversos certámenes y expuesto en galerías y museos. Ha sido director de fotografía del cortometraje '3/105', del documental '[On set with] Lilly Reich', de Avelina Prat, y del largometraje 'Marina, unplugged', de Alfonso Amador.

Escrito y dirigido por Laura Pérez Gómez y producido por José Ignacio Sánchez Arrieta, 'A certa distància' cuenta la historia de Alba, que vuelve a su pueblo para celebrar el cumpleaños de su abuela. Su madre le espera en casa con muchas ganas de verla, pero Alba se siente incómoda porque no sabe cómo decirle que también quiere ver a su padre en algún momento. Sin embargo, su padre tiene una nueva familia y no tiene tiempo para ella.

Laura Pérez Gómez (València, 1986) es guionista y directora de ficción y documental. Licenciada en Bellas Artes, combina su labor como jefa de programación en el festival Cinema Jove con el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Ha participado en laboratorios y residencias como Islabentura Canarias, LabGuion de Colombia o Docs València con 'Un dibujante en La Habana', su primer largometraje documental. Su cortometraje 'La voz queda' (2022) fue nominado a los Premios Berlanga y participó en numerosos festivales nacionales e internacionales.

ANIMACIÓN

Producido por El Máster de Animación de la Universitat Politècnica de València y dirigido por Paula Gallego, 'Insecticida' tiene como protagonista a Dasnein, un grotesco insecto que trata de saciar sus instintos libidinosos a través de una hipnótica pantalla que muestra el lujurioso y caótico mundo del Panium. A medida que observa este mundo, Dasnein comienza a obsesionarse cada vez más hasta el punto en el que su propia obsesión acabará por propiciar un fatídico desenlace.

Paula Gallego (Madrid, 1999) es una artista de animación experimental cuyo trabajo investiga los límites entre la pintura y la imagen en movimiento. Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, cursó posteriormente el Máster de Animación de la UPV. Ha trabajado en el equipo de animación del largometraje 'Astrolabio' y realizó la cortinilla oficial del Máster de Animación de la UPV.

Dirigido por María Manero, escrito por María Manero y Alberto Evangelio y producido por Alberto Evangelio para Beniwood Producciones,'Con café (Cuentos con la C)' fusiona poesía, imagen y música para adentrarse en el subconsciente de una protagonista que emprende un viaje introspectivo por un mundo surrealista construido con palabras al azar y con aroma a café.

María Manero (Azagra, 1986) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y está especializada en Animación tradicional por la University of the West of England y la Universitat Politècnica de València. Dirigió el corto 'Patchwork', que formó parte del catálogo Curts 2018, fue seleccionado en más de doscientos festivales y obtuvo el premio Quirino al mejor cortometraje Iberoamericano de escuela.

Escrito y dirigido por Alexander Lemus Gadea y producido por Limbus Filmak, 'La Madame' cuenta con la participación de la madre y dos tías del director: Teresa Gadea, Consuelo Gadea y Amparo Gadea. Como señala Lemus Gadea, el corto es "la reconstrucción de lo que queda de mi bisabuela, Madame Consuelo, una de las 'madames' de prostíbulo más importantes de València durante el régimen franquista. Con mis tías y mi madre, me propongo conectar con ella a través de un viaje psicomágico, performativo y ritual".

Alexander Lemus Gadea (València, 1990) es un director y dramaturgo hispano-guatemalteco que ha trabajado en Estados Unidos, Cuba y España. Sus trabajos exploran temas como el trauma, el colonialismo, y la memoria desde una perspectiva social y crítica.

Escrito y dirigido por María Añón y producido por Giovanna Ribes para Tarannà Films.'Un perro ladra detrás del depósito' tiene como protagonista a la huerta valenciana, convertida en tierra de fantasmas. Los labradores han desaparecido, las barracas y alquerías no son más que trasteros y los objetos son las huellas del pasado. Entre los ecos de este tiempo detenido, las ruinas, el agua y otros elementos del entorno actúan como actores fantasmales que intentan contar su historia para recordarnos lo perdido y plantear por qué desaparece esta forma de vida y qué se debe hacer para salvarla.

María Añón (València 1997), estudio dirección de fotografía en la ECAM y ha participado en varios proyectos cinematográficos como directora de fotografía: 'All the planets in my heart' (2023) y 'Un amor' (2023), entre otros.