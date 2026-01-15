El IVC propone un programa "excepcional" para Principal y Rialto que recupera clásicos y apuesta por talento emergente

Una de las piezas que protagoniza la programación del IVC para el primer trimestre del año - IVC

El Institut Valencià de Cultura (IVC) propone para el primer trimestre del año una programación de artes escénicas "excepcional" para los teatros de la ciudad de València que pretende recuperar grandes clásicos y también apuesta por el talento y la creación emergente.

La presentación del programa ha tenido lugar este jueves en el Teatro Rialto y ha contado con la presencia de la directora adjunta de artes escénicas del IVC, Maria José Mora, quien ha sido la encargada de presentar las propuestas para los dos teatros que cuentan con un total de 16 espectáculos: siete procedentes de compañías valencianas, cuatro en valenciano y tres que cuentan con un Premio Nacional de Literatura Dramática.

Mora ha puesto en relieve que se trata de una programación "excepcional para la ciudad de València" que "combina" la vocación del Teatro Principal de situarse como "el gran escenario de la ciudad, con un programación un tanto más convencional, pero con algunas propuestas contemporáneas y modernas, grandes formatos, pero también una línea más íntima", con las piezas del Rialto, que son "mucho más contemporáneas" y cuentan con "talentos emergentes y también propuestas multidisciplinares".

Preguntada por las quejas por "no apoyar a la creación valenciana", María José Mora ha indicado que se trata de críticas "parciales" que corresponden a "una parte del sector", que es "muy amplio". "Desde aquí se está haciendo un apoyo que es demostrable a la creación valenciana. Lo estamos viendo en la programación, lo estamos viendo en los programas de apoyo a la creación, lo estamos viendo en las producciones propias".

En este sentido, ha defendido que "se está y se están escuchando las reclamaciones" y que, además, "se están tomando acciones para seguir desde el servicio público dando soporte a la creación valenciana" y que, también, "el público está respondiendo a nuestra programación".

Interrogada por si considera que el presupuesto del IVC "apoya lo suficiente" al sector valenciano, la directora adjunta ha señalado que el presupuesto "es el que es" y que se podría tener "mucho presupuesto y se podría no apoyar".

"Podríamos crecer en presupuesto pero una buena gestión pública se basa en trabajar con el presupuesto que se nos da y hacer el equilibrio oportuno para atender a todas las partes de la sociedad, que, en este caso, como servicio público, es atender la creación, es atender al público y trabajar en todos los programas que tenemos, aportando a cada uno de los programas su economía", ha sostenido.

Sobre si ya ha tenido contacto con la nueva consellera de Cultura, Carmen Ortí, Mora ha indicado que sí y que ha podido ya tratar algunos temas con ella. Asimismo, ha señalado que el fin de semana fue a ver una obra al Rialto y ha asegurado que están "muy satisfechas de que haya podido venir al teatro conocernos y conocer la compañía".

TEATRO PRINCIPAL

En el Teatro Principal el trimestre se inaugura con el estreno de la producción propia del IVC 'Los locos de Valencia' de Lope de Vega, dirigida por Jorge Picó, que podrá verse del 22 de enero al 8 de febrero. El elenco está formado por los actores y actrices valencianos Marina Alegre, Àngel Fígols, Héctor Fuster, Sergio Martínez, Manuel Minaya, Lucía Poveda, Carles Sanjaime, Marta Santandreu, Arturo Sebastià, Fernando Soler, Elena Valera y Josep Zapater.

La producción contará además con funciones matinales para escolares, coloquios posfunción y una charla sobre la figura de Lope de Vega y sus obras 'Los locos de Valencia' y 'Fuenteovejuna', a cargo de Clara Monzó, el 31 de enero.

El 15 de febrero llega 'Personas, lugares y cosas' de Duncan Macmillan, protagonizada por once intérpretes, entre los que destacan Irene Escolar y Javier Ballesteros.

Los días 21 y 22 de febrero se presenta 'Guitón Onofre (El pícaro perdido)' de Gregorio González, una revisión de la novela picaresca que combina comedia y música, protagonizada por Pepe Viyuela y Sara Águeda. El día 21, Pepe Viyuela mantendrá un encuentro con el público dentro del ciclo 'Confidències amb'.

El duelo es uno de los ejes temáticos del trimestre. El 27 y 28 de febrero se podrá ver 'Matres', un espectáculo íntimo en valenciano con títeres sobre la pérdida de la madre en la infancia. La obra fue reconocida con el Premio a Mejor Autoría en los Premis FETEN 2025 y como Mejor Espectáculo en la Mostra d'Igualada y los Premis de la Crítica d'Arts Escèniques de Catalunya 2025.

La creadora valenciana Laura Romero presenta 'Las dolientes #error 2113' los días 7 y 8 de marzo, con coloquio post-función el día 8. Un espectáculo de artes vivas en castellano y valenciano, integrado en la poética del duelo y en formato íntimo.

El Teatro Principal acoge también 'Fuenteovejuna' de Lope de Vega, de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en una versión de María Folguera con 18 intérpretes en escena, del 27 al 29 de marzo.

Los días 25 y 26 de abril será el turno de 'La última noche con mi hermano', una producción del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya, escrita y dirigida por Alfredo Sanzol.

TEATRO RIALTO

En el Teatro Rialto, el trimestre se inició con la compañía valenciana Contrahecho Producciones y su espectáculo en valenciano 'Canviarem bolquers segons el BOE', escrita y dirigida por Patrícia Pardo y protagonizada por Claudi Ferrer, Pilu Fontán, Silvia Valero y Alberto Baño.

Los días 17 y 18 de enero se presenta 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024 y Premio Godot 2025 a Mejor Autoría Original.

La danza llega al Rialto con Losinformalls y su espectáculo 'Perdón', los días 24 y 25 de enero, una pieza que explora los límites del cuerpo, la libertad escénica y la relación con el público.

Natalia Huarte protagoniza 'Leonora' el 31 de enero y 1 de febrero, un acercamiento poético al universo de Leonora Carrington, dirigido por Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática 2019.

La producción propia del IVC 'El aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez, se estrena del 12 de febrero al 1 de marzo. Interpretada por Toni Agustí, Marta Belenguer, Manuel Canchal, Rocío Domènech, Empar Ferrer, Lorena López y Jorge Motos, contará con funciones matinales con coloquio los días 19 y 26 de febrero y una función accesible el 22 de febrero.

Los días 7 y 8 de marzo, Lola Baldrich, Toni Cantó, Mirela Balic y Marcos Mayo interpretan 'Parejas imperfectas' de Martyna Majok, Premio Pulitzer de Teatro 2018.

La compañía valenciana Bisílaba presenta 'Mapache' el 21 y 22 de marzo, una obra en valenciano escrita y dirigida por Gabriel Ochoa e interpretada por Sergio Caballero, con una función accesible en lengua de signos el día 22.

Del 26 al 29 de marzo podremos ver a una de las compañías valencianas más consolidadas, Hongaresa Teatre, con su obra 'Camino de la sal' creada por Paco Zarzoso.

En la Sala 7 del Rialto, los días 10 y 11 de febrero, se podrá ver el monólogo de creación valenciana 'Viva' escrito e interpretado por Begoña Tena, galardonado con el Premi Íntim SGAE al Mejor Texto 2022.

Como es habitual, la programación de Artes Escénicas del IVC se complementa con una amplia actividad paralela: coloquios post-función, encuentros con el público, mediaciones artísticas, funciones accesibles y acciones dirigidas a colectivos con difícil acceso a la cultura.

Continúa asimismo la práctica artística de la Comunitat IVC y la colaboración con la comunidad universitaria a través del Grup Jove, así como los programas Espai LaGranja, 'Ínsula dramataria Josep Lluís Sirera', 'Inèdits' y el 'Torneo de dramaturgia' o los de Dansa València.