El IVC refuerza la presencia de propuestas valencianas en el último trimestre de la temporada

Archivo - El Institut Valencià de Cultura refuerza la presencia de propuestas valencianas en el último trimestre de la temporada - IVC - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado la programación del último trimestre de la temporada en el que destacan la presencia de propuestas valencianas, el festival Dansa València y los proyectos de impulso a la dramaturgia valenciana promovidas por la institución.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha afirmado que "los profesionales locales, la danza y los programas para el desarrollo de la dramaturgia valenciana protagonizan este trimestre en el que reafirmamos nuestro compromiso con las artes escénicas contemporáneas, incidiendo especialmente en el apoyo al talento valenciano como eje fundamental para el desarrollo de una escena cultural diversa, sólida y en constante crecimiento".

Uno de los momentos más destacados de la temporada será la celebración de la 39 edición del festival Dansa València hasta el 19 de abril con una programación que reúne compañías nacionales e internacionales en teatros, espacios patrimoniales y enclaves urbanos y naturales. Los teatros Principal y Rialto acogerán algunas de las propuestas del festival, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La programación del Principal incluye el estreno de 'Ultimátum', de los navarros Led Silhouette, que inauguran el festival el 15 de abril; Rocío Molina, una de las creadoras más influyentes del flamenco contemporáneo, que presentará el 17 de abril 'Calentamiento'; y la compañía Mal Pelo, que cerrará el festival el 19 de abril con 'We. Nosaltres i els temps'.

Los días 25 y 26 de abril, el ciclo 'Poéticas del duelo' vuelve al escenario del principal con 'La última noche con mi hermano', del Centro Dramático Nacional, y el Teatre Nacional de Catalunya. Se trata de una propuesta escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, que ofrece una mirada íntima y conmovedora sobre la memoria, la pérdida y los vínculos que nos definen.

El Teatro Rialto también ha programado dos piezas enmarcadas en el Festival Dansa València. La compañía madrileña La Venidera presenta 'No' el 15 de abril, dirigida por Albert Hernández e Irene Tena, exbailarines del Ballet Nacional de España. La formación fue distinguida este pasado año con el Premio El Ojo Crítico de RNE. Finalmente, la canaria Paula Quintana conjuga influencias afrolatinas, herencia andaluza y presente europeo en su 'Atlas de anatomía', programada el 19 de abril.

Además, el Teatro Rialto presenta una programación que combina grandes nombres de la dramaturgia contemporánea con el talento de las compañías valencianas.

El 25 y 26 de abril se podrá disfrutar de la premiada 'El dragón de oro' de Sarabela Teatro, una tragedia contemporánea con tono grotesco de Roland Schimmelpfennig, el autor alemán vivo más representado a nivel internacional, que reside en la Comunitat Valenciana. Con humor fino y, uniendo fantasía y realidad, cinco actores enfrentan el reto de interpretar 17 personajes, en 48 escenas de ritmo frenético. El día 26 se realizará un coloquio al acabar la función.

La compañía valenciana La subterránea presenta 'Les girafes dormen dretes', una obra teatral de la autora valenciana Ester Medrano, dirigida por Roberto Hoyo, que fue seleccionada por el IVC para su programa INÈDITS y ahora llega al escenario del Rialto en versión en valenciano. Un espectáculo cargado de belleza poética, contenido social, ritmo y mucho humor.

La danza continúa con 'Emigradas', de la compañía valenciana Cienfuegos Danza. Un proyecto con coreografía y dirección de Yoshua Cienfuegos, que investiga la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria.

La producción del Institut Valencià de Cultura 'La Mancha', escrita por Sergio Serrano, regresa del 14 al 24 de mayo. La obra surge de otro de los proyectos de teatro impulsados por la Dirección Adjunta de Artes Escénicas del IVC, el Laboratorio de Dramaturgia Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera. Se trata de una tragicomedia que juega con los conceptos 'realidad y deseo' a partir de la historia de una familia que descubre una mancha en la pared de su cocina.

TORNEIG DE DRAMATÚRGIA Y CICLO INÈDITS

La programación del trimestre se completará con nuevas miradas y lenguajes escénicos a través del ciclo Inèdits y una nueva edición del Torneig de Dramatúrgia, iniciativas que refuerzan el compromiso con la creación contemporánea y el impulso a nuevas voces.

El Torneig de Dramatúrgia celebra su décima edición. Los combates comienzan el 30 y 31 de mayo en el Teatro Rialto y continuarán en Alicante y Castellón. Ocho dramaturgas y dramaturgos de las tres provincias se enfrentan por parejas mediante dos textos de 30 minutos leídos por dos actores/actrices profesionales en un ring de boxeo. El público votará la obra ganadora en los cuartos de final, semifinales, que tendrán lugar en el Rialto el 9 y 11 de junio, y la gran final que se celebrará en el mismo teatro el 18 de junio.

El programa Inèdits del IVC, que se desarrollará en la Sala 7 del Rialto, es un proyecto que apoya y visibiliza la autoría valenciana con la colaboración de directores/as e intérpretes como agentes necesarios para el desarrollo de un texto y su puesta en escena. En esta ocasión, se podrán ver las lecturas dramatizadas de dos textos en valenciano: 'Salomé', de Jerónimo Cornelles, a partir de una idea original de Carlos Córdoba, dirigido por Amparo Vayá; y 'Yo rime el convite contigo', de Xavo Giménez, dirigido por Alida Molina.

ESPAI LAGRANJA

La programación de Artes Escénicas del IVC se complementa con una amplia actividad de mediación: coloquios posfunción, encuentros con el público, mediaciones artísticas, funciones accesibles y acciones dirigidas a colectivos con difícil acceso a la cultura.

Además, Espai LaGranja continúa programando entrenamientos para profesionales, así como encuentros, talleres y laboratorios de danza y movimiento.

Durante los meses de abril y mayo se realizará el encuentro 'Cuerpos porosos' en el que cuatro creadoras pondrán en común su visión del movimiento. Lipi Hernández comienza el encuentro del 1 al 3 de abril; Olga Álvarez, el 15 de abril; Natalia Fernandes, el 25 y el 26 de abril; y Patricia Caballero, del 5 al 8 de mayo.

Continuará la programación en LaGranja con el Proyecto Saludarte, con Juana Varela, un proyecto de arte, salud y cultura dirigido a personas afectadas por alguna enfermedad física crónica que busca mejorar la calidad de vida de éstas y sus familiares, incluyendo a la figura del cuidador.

La programación finalizará con el taller '7 maneras de hacer el idiota', pensado para público familiar (jóvenes con sus padres y madres) donde se propone la idiotez como una herramienta festiva para entrar en contacto con la danza contemporánea y las artes vivas.