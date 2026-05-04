El IVC se reúne con representantes del sector de artes escénicas para trasladarles propuestas de mejora

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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, y la directora adjunta de Artes Escénicas, María José Mora, se han reunido con representantes de las diferentes asociaciones de artes escénicas de la Comunitat Valenciana, para conocer las propuestas de mejora del sector.

Tras la última reunión con la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y reuniones periódicas del IVC con las distintas entidades, los profesionales de las artes escénicas han asistido a un nuevo encuentro en el que se han abordado "diferentes aspectos de actualidad", según ha informado la Generalitat.

Entre ellos, el Circuit Cultural Valencià, con el objetivo de consolidar una red profesional que ofrezca "únicamente espectáculos profesionales, contemporáneos y de calidad". Asimismo, se están revisando los procedimientos para "avanzar en su simplificación administrativa para la adhesión de los ayuntamientos y facilitar la labor de todos los agentes implicados".

El IVC destina dos millones de euros a la programación del Circuit, que se incrementarán con otras ayudas dirigidas a municipios afectados por la dana. En este nuevo catálogo se han inscrito 795 compañías y alrededor de 2.000 espectáculos. Durante su configuración se ha trabajado "en diálogo" con los profesionales, que también formarán parte de la comisión de selección de espectáculos de la programación.

Además, el IVC está tramitando las autorizaciones administrativas necesarias para "reforzar" el servicio de ayudas y el departamento encargado de coordinar el Circuit, con el fin de crear un "equipo estable" para su gestión.

En este sentido, el IVC destinará en 2026 6.250.000 euros en subvenciones a los profesionales de las artes escénicas. Este año se han adelantado las convocatorias y, con el refuerzo del departamento de ayudas, se pretende agilizar "aún más su tramitación y resolución".

Así, la administración ha subrayado que esta misma semana ha convocado, por valor de 3,2 millones de euros, las subvenciones de carácter bienal a salas de exhibición y teatros con programación estable de teatro, danza y circo para los ejercicios 2026 y 2027.

Asimismo, en febrero de este mismo año, convocó, por un importe inicial de 3,4 millones de euros, las ayudas bienales destinadas a compañías profesionales de teatro, danza y circo para el mismo periodo. La tramitación de estas últimas se encuentra "muy avanzada" y se resolverá "en los próximos días".

El IVC tiene previsto, además, convocar antes de verano las ayudas anuales para el fomento de las artes escénicas, que distribuirán 2.950.000 euros entre once modalidades diferentes: escritura escénica, formación, edición, investigación, residencias, giras de teatro, danza y circo, producción profesional y emergente de teatro, danza y circo, festivales, asociaciones y asistencia a ferias.

Además de las subvenciones y el Circuit Cultural, el IVC colabora con muestras y festivales de la Comunitat Valenciana mediante la programación de sus producciones propias. En la temporada 2025-2026 se han llevado a cabo cuatro producciones propias: 'Los días lentos', escrita y dirigida por Lola Blasco; 'El aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez, que se podrá ver en la Mostra de Teatre d'Alcoi; 'Los locos de Valencia' de Lope de Vega, dirigida por Jorge Picó, que formará parte de la programación de Fresca, y 'El narciso en su opinión', una versión de Chema Cardeña del texto de Guillén de Castro, dirigida por Rebeca Valls que se estrenará en Sagunt a Escena.

A lo largo de la temporada 2026-2027, el Institut Valencià de Cultura ha programado en sus festivales y espacios de Castellón, València y Alicante a 109 compañías y empresas valencianas. Además, junto a los profesionales valencianos que han formado parte de la programación, el IVC ha contratado a 118 intérpretes, 21 autores y 18 directores, así como a un amplio número de profesionales que completan los equipos artísticos. Estas cifras reflejan, en definitiva, el respaldo de la entidad al sector valenciano de las artes escénicas.