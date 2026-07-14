El IVC sube sus producciones a los escenarios de los festivales de verano de la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta este verano varias de sus producciones propias en distintos escenarios de la Comunitat Valenciana con el objetivo de "acercar estos trabajos a un mayor número de personas y fomentar la actividad profesional de artistas valencianos", explica el organismo en un comunicado.

Así, el festival Sagunt a Escena inaugurará su 43ª edición con 'El Narciso en su opinión', de Guillem de Castro, una de las obras más representativas del Siglo de Oro valenciano. Esta producción del IVC cuenta con una versión del texto de Chema Cardeña y la dirección de Rebeca Valls, y propone una mirada contemporánea a esta sátira social sobre el egocentrismo.

El espectáculo reúne a diez intérpretes valencianos y podrá verse en el Teatro Romano de Sagunto los días 1 y 2 de agosto. La segunda representación de la pieza incorporará el servicio de Teatro Accesible, con subtitulado y audiodescripción, para que más personas puedan disfrutar de la experiencia teatral. Además, este trabajo formará parte de la programación del Teatro Principal de València durante la próxima temporada.

Por su parte, 'FRESCA!', el festival de verano del Institut Valencià de Cultura en Alicante, se inaugurará el 17 de julio, a las 22.00 horas, en Casa Mediterráneo con el espectáculo 'Las hijas de Bernarda', una coproducción de Les Arts, IVC - Festival Dansa València, Mercat de les Flors y Taiat Dansa, basada en 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca.

La propuesta, dirigida por Meritxell Barberá e Inma García, de Taiat Dansa, recupera las figuras de estas cinco mujeres para abordar cuestiones como la opresión, las tensiones familiares, la crítica social y la lucha por la libertad y la identidad.

Asimismo, este certamen acogerá el 21 de julio la representación de 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, en versión de Vicent Montalt y dirección de Jorge Picó. La obra, protagonizada por doce actores y actrices valencianos, sitúa su acción en el hospital de alienados de València, tutelado por el Padre Jofré, donde presuntamente reinan la locura y el amor a partes iguales.

Además de estos montajes, el IVC ha puesto en escena esta temporada otras dos producciones propias: 'Los días lentos', escrita y dirigida por Lola Blasco, y 'El aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez, que también pudo verse en la última edición de la Mostra de Teatre d'Alcoi, gracias a la colaboración del IVC con el festival. Igualmente, ha reprogramado 'La mancha', de Sergio Serrano, con el fin de dar continuidad a los equipos artísticos, optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos invertidos y facilitar que la obra llegue a un público más amplio.

PRÓXIMA TEMPORADA

De cara a la próxima temporada, el Institut Valencià de Cultura prepara nuevas producciones propias, entre las que se encuentra 'Arxipèlag', dirigida por el coreógrafo Kiko López. La audición pública para la elección del elenco se celebrará el próximo 18 de julio en Espai LaGranja.