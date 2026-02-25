El IVF activa la línea de préstamos bonificados para impulsar la actividad de entidades del tercer sector en 2026

Archivo - Manos de anciano - FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIA - Archivo

El Institut Valencià de Finances (IVF) ha puesto en marcha la nueva línea de financiación para entidades sociales 2026, destinada a facilitar liquidez e impulsar la actividad de las entidades del tercer sector que desarrollan acciones concertadas o son beneficiarias de subvenciones concedidas por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.

A través de este instrumento financiero, las entidades pueden acceder a la liquidez necesaria para mantener su actividad y cubrir sus necesidades operativas hasta el efectivo desembolso de las cantidades que les corresponden por el servicio que realizan para la administración, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La convocatoria de esta línea de financiación, publicada este martes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV) recoge la normativa por la que se regulan estos créditos, que podrá solicitarse a través de la sede electrónica del IVF hasta el 30 de noviembre de este año.

Tal como recoge esta convocatoria, este producto se estructura en diferentes modalidades permitiendo que un "amplio conjunto" de entidades sociales pueda acceder a los préstamos, que permiten impulsar la actividad de centros de atención a personas con discapacidad o diversidad funcional, centros de cuidado de personas mayores dependientes, o centros que prestan apoyo al sector de la infancia, la adolescencia, las mujeres víctimas de violencia de género o las personas en riesgo de exclusión social.

También pueden solicitar estos préstamos aquellas entidades que requieren inversión para la construcción, equipamiento y adecuación de infraestructuras de servicios sociales y que cuentan con una subvención de la Conselleria de Servicios Sociales para llevar a cabo estos proyectos.

El director general del IVF, Enrique Montes, ha destacado que "esta línea se ha consolidado como una herramienta esencial para garantizar que las entidades sociales puedan continuar prestando servicios fundamentales sin verse condicionadas por los plazos administrativos". "Nuestro objetivo es que dispongan de la liquidez necesaria en el momento en que realmente la necesiten", ha indicado.

Montes ha añadido que estas entidades desarrollan una labor "imprescindible" en la Comunitat Valenciana y desde el IVF quieren "seguir reforzando su estabilidad financiera con instrumentos que han demostrado ser eficaces y muy valorados por estas entidades".

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia aporta un millón de euros en forma de subvención destinada a bonificar el tipo de interés aplicado a las operaciones acogidas a esta línea de financiación, que cuenta con un presupuesto total de 100 millones de euros, 25 millones más que los presupuestados inicialmente el año pasado.

En este sentido, el director general del IVF, Enrique Montes, ha destacado que para 2025 hicieron 2una primera estimación de 75 millones de euros y, dada la alta demanda recibida, a los pocos meses aumentamos esta dotación, por lo que en 2026 hemos apostado por incrementar este presupuesto para poder atender con mayor solvencia y previsión la necesidad real de financiación del sector social".

Cabe recordar que a través de esta línea de financiación el IVF concedió en 2025 un total de 95 operaciones por valor de 82,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,6% respecto al ejercicio anterior.

"La experiencia acumulada durante los últimos años ha confirmado que es un instrumento que funciona, que aporta estabilidad a las entidades y que les permite mantener su actividad sin tensiones de tesorería mientras se produce la resolución de los conciertos y el pago de subvenciones", ha concluido Montes.