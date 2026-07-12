El IVF amplía hasta 60 millones la dotación del programa de avales para la compra de vivienda en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Finances (IVF) ampliará hasta 60 millones de euros la dotación del programa de garantías para la adquisición de vivienda en la Comunitat Valenciana, una vez obtenida la autorización preceptiva del Gobierno para incrementar el límite de avales inicialmente previsto para este ejercicio.

La ampliación del presupuesto destinado a este programa fue anunciada hace unos días por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en un desayuno informativo. Llorca avanzó que la dotación de esta línea de avales se incrementará hasta 60 millones tras agotarse en apenas seis meses los 30 millones inicialmente previstos.

"El aumento del límite de la capacidad concedida a la Comunitat Valenciana para otorgar garantías va a permitir dar continuidad a una línea que se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo al acceso a la primera vivienda en la Comunitat Valenciana y seguir atendiendo las solicitudes presentadas por jóvenes que desean adquirir su vivienda habitual", expresa el director general del IVF, Enrique Montes.

La elevada demanda registrada desde el inicio del ejercicio ha llevado al agotamiento, en apenas seis meses, de los 30 millones de capacidad inicialmente disponibles para 2026, una cifra que ya representaba un incremento del 50% respecto a la convocatoria anterior. Ante esta situación, el IVF trasladó al Gobierno la necesidad de ampliar el límite autorizado de avales, trámite que ha sido resuelto favorablemente.

Tal y como señaló el jefe del Consell, la ampliación hasta 60 millones de euros permitirá dar continuidad a una iniciativa que ha agotado en apenas medio año toda la capacidad inicialmente prevista para el conjunto del ejercicio.

En la convocatoria para 2026, el IVF ha incorporado novedades para ampliar el acceso al programa. Entre ellas destacan el incremento del precio máximo de las viviendas que pueden acogerse a estas garantías (hasta 311.000 euros), la ampliación de la cobertura del aval del IVF hasta el 20% del valor de la vivienda (permite obtener financiación de hasta el 100% de la operación) y la eliminación del límite de edad para las personas afectadas por la dana.

Según la Generalitat, estas mejoras han permitido ampliar el número de beneficiarios potenciales y han contribuido al fuerte ritmo de solicitudes registrado desde comienzos de año: "La respuesta obtenida por este programa demuestra que estamos ante una herramienta útil y necesaria para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la Comunitat Valenciana".

"La ampliación hasta 60 millones de euros --añade-- nos permite seguir dando respuesta a una demanda que ha superado ampliamente las previsiones iniciales y garantiza la continuidad de un instrumento que está ayudando a muchas personas a dar el paso de adquirir su primera vivienda, superando la barrera de tener que disponer de una elevada cantidad de ahorros previos para atender la entrada requerida para efectuar la compra".

MÁS DE 1.400 AVALES APROBADOS EN 2026

Desde el inicio de la convocatoria de 2026, el IVF ha aprobado más de 1.400 avales, agotando la totalidad de los 30 millones inicialmente previstos para este ejercicio, circunstancia que ha llevado a duplicar la dotación del programa. Estos avales permiten que las entidades financieras colaboradoras incrementen el porcentaje de la financiación concedida hasta límites superiores a los que habitualmente ofrece el mercado, reduciendo así una de las principales barreras de acceso a la compra de vivienda como es la necesidad de disponer de ahorro previo suficiente para afrontar la entrada.

"La experiencia adquirida en los últimos años a través de este programa confirma que uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda no es la capacidad para asumir una cuota hipotecaria, sino la dificultad para reunir el ahorro inicial que exigen las operaciones de compraventa. Precisamente ahí es donde este programa está marcando la diferencia", señala el director del instituto.

Desde la puesta en marcha del programa, en junio de 2024, el IVF ha aprobado más de 3.100 avales, que han beneficiado a 4.645 jóvenes de la Comunitat Valenciana. En conjunto, se han concedido más de 50 millones de euros en avales, facilitando el acceso a más de 380 millones de financiación bancaria para la adquisición de viviendas por un valor superior a 408 millones.

El responsable del IVF destaca la colaboración de las entidades financieras adheridas al programa: "La implicación del sector financiero está siendo fundamental para que esta iniciativa llegue cada vez a más personas y a más municipios de la Comunitat Valenciana. Gracias a esa colaboración estamos consiguiendo que un mayor número de jóvenes puedan acceder a su primera vivienda en condiciones más favorables".