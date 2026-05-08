Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Sotabosc y Mountain Tops ganan 'Rumbo a Rototom' - ROTOTOM

CASTELLÓ 8 May. (EUROPA PRESS) - -

El concurso Rumbo a Rototom ya tiene ganadores. Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Sotabosc y Mountain Tops son las tres propuestas seleccionadas en la segunda edición del certamen para formar parte, el 16 de agosto, de la Welcome Party de la 31ª edición del festival internacional Rototom Sunsplash, que aterrizará un verano más en Benicàssim.

La elección de las bandas ganadoras ha combinado la valoración de un jurado especializado integrado por promotores musicales, periodistas y profesionales de referencia en el sector -responsable del 80 por ciento de la puntuación- y la participación del público a través de las votaciones abiertas en la plataforma del concurso, que han supuesto el 20% restante.

Abre el palmarés Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, el proyecto musical de roots reggae liderado por el artista gallego Pablo Cameselle desde Puerto del Rosario (Canarias). Se une al cartel del Rototom con una puesta en escena que reivindica la esencia más clásica del género.

Desde Barcelona desembarca el proyecto Sotabosc, impulsado por Víctor Aiza, aportando una identidad sonora propia en la que convergen reggae, dub y raíces mediterráneas, y construyendo un universo musical de fuerte personalidad y letras cargadas de conciencia crítica que conectan con la realidad social y política. Àrid es su último trabajo (2025), tras debutar con Hàbitat.

Por su parte, la banda cántabra de nueve músicos Mountain Tops llega al cartel del Rototom con una propuesta inspirada en el roots jamaicano y el reggae británico que rinde homenaje a la naturaleza y la conciencia social. En 2025 publican su primer álbum estilo showcase, Global Warning, producido por Roberto Sánchez.

Las tres bandas actuarán en la fiesta de bienvenida de Rototom Sunsplash 2026, una jornada especial que abrirá oficialmente la próxima edición del festival bajo el lema The Place to Be, y que reunirá más de ocho horas de música en directo en el recinto de Benicàssim, una jornada extra de celebración con acceso libre para quienes dispongan de cualquier modalidad de entrada para este año, y abierta también a público sin ticket, al precio de 15 euros.

Con Rumbo a Rototom, la Fundación Exodus consolida una plataforma orientada a impulsar el talento emergente y dar visibilidad a proyectos de la escena estatal vinculados al reggae, dancehall, ska, dub y sus múltiples fusiones contemporáneas. La iniciativa cuenta con la colaboración del Rototom y de la SGAE y refuerza la apuesta del festival por apoyar la creación musical y abrir su programación a nuevas voces del panorama nacional.